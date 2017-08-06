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    Bu görüntüler İran'da tartışma çıkarttı...

    Hürriyet Haber
    06 Ağustos 2017 - 17:22Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 17:28

    İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dünkü yemin töreni, bazı milletvekillerinin Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Federica Mogherini ile fotoğraf çektirme çabaları ülkede tartışma çıkarttı.

    İran meclisinde düzenlenen törenin ardından bazı milletvekillerinin, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ile "selfie" çektirmek için yoğun çaba içine girmesi ülkede sosyal medyada tartışma çıkarttı.

    "Yabancılara özenti", "yaptırım uygulayanlara ilgi" ve "İran'ı aşağılamak" şeklindeki eleştiriler üzerine, söz konusu görüntüler içinde yer alanlardan Şiraz Milletvekili Ferecullah Recebi, Twitter hesabından özür mesajı paylaştı.

    Bu görüntüler İranda tartışma çıkarttı...

    Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise ülkedeki Ehli Sünnet temsilcilerinden Sistan-Belucistan Cuma Namazı İmamı Abdulhamid İsmailzehi'ye davette bulunulmamasını eleştirdi.

    Sadıki, "Kabinede Ehli Sünnetten kimsenin bulunmamasını bakan sayısının sınırlı olmasıyla açıklayabilirler, peki yemin törenine İsmailzehi'nin davet edilmemesini neyle açıklayacaklar?" ifadelerini kullandı.

    Bu görüntüler İranda tartışma çıkarttı...
    ABD'YE YÜKLENDİ

    İran'da 19 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 57 oy oranıyla ikinci kez kazanan Hasan Ruhani, ülke meclisinde yemin ederek görevine başladı.

    Ruhani, 90’dan fazla ülke lideri ve temsilcilerinin hazır bulunduğu yemin töreninde, Washington yönetimini nükleer anlaşma konusunda sert ifadelerle hedef aldı. Konuşmasının büyük bölümünü Tahran ile BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve Almaya (P5+1) arasında 2015’de varılan nükleer anlaşmaya ayıran Ruhani, ABD’yi anlaşmaya bağlı kalmamakla suçladı. İsim vermeden ABD Başkanı Donald Trump’a yüklenen Ruhani, " Siyaset dünyasına yeni girenlerle işimiz olmaz, ancak eskilere nükleer anlaşma deneyiminin, uluslararası ilişkilerde bir model haline gelebileceğini ilan ediyoruz" diye konuştu. 

     Bu görüntüler İranda tartışma çıkarttı...

     

    Etiketler: İran , selfi , fotoğraf
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