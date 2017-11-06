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    Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

    DAMLA GÜLER
    06.11.2017 - 13:33 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz darbe girişimi öncesi 14 Temmuz 2016 günü İstanbul Hava Harp Okulu’nda darbeciler tarafından yapılan toplantının görüntüleri ortaya çıktı.

    Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktıGörüntülerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast emrini verdiği iddia edilen eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in sivil bir şekilde okula girişi görülüyor.

    Görüntülerde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında askerlerin polise ve vatandaşa ateş ettikleri görülürken, okulun hangarından askerler tarafından bir helikopterin çıkarılması da görüntülere yansıdı.

    Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktıOKULDAN ÇIKAN ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT

    Görüntülerin sonunda darbe girişiminin bastırılmasıyla birlikte vatandaşların okulun önünde toplanma görüntüleri ve okulun içinde darbe girişiminde kullanılmak üzere hazırlanmış çok sayıda mühimmatın fotoğrafı yer alıyor.

    Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı
    3’ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

    FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu, 44 şüpheli hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame önceki günlerde hazırlanmıştı.

    Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

    Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

    Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

    Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

    Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

    Etiketler: Kara Harp Okulu
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