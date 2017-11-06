Bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast emrini verdiği iddia edilen eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in sivil bir şekilde okula girişi görülüyor.

Görüntülerde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında askerlerin polise ve vatandaşa ateş ettikleri görülürken, okulun hangarından askerler tarafından bir helikopterin çıkarılması da görüntülere yansıdı.

OKULDAN ÇIKAN ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT

Görüntülerin sonunda darbe girişiminin bastırılmasıyla birlikte vatandaşların okulun önünde toplanma görüntüleri ve okulun içinde darbe girişiminde kullanılmak üzere hazırlanmış çok sayıda mühimmatın fotoğrafı yer alıyor.



3’ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu, 44 şüpheli hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame önceki günlerde hazırlanmıştı.