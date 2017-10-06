Bu görüntüler 2 gün önce Kato Dağı’nda çekildi

Kato Dağı’nda Terör örgütü PKK’ya yönelik Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katımıyla 19 Nisan’da başlatılan müşterek operasyon aralıksız sürdürülüyor. Bölgenin en engebeli dağlarından biri olan 2 bin 850 rakımlı Kato Dağı zirvesine ulaşan güvenlik güçlerinin, teröristleri etkisiz hale getirmek için yaptıkları operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, 2 gün önce dağın zirvesine yağan kar ve sis altında dağlık alanda arama-tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerinin arazideki intikali yer aldı.