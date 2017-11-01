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    Bu görüntü sosyal medyada tepki çekti... Öğrencileri adeta üst üste taşıdılar

    Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)
    01.11.2017 - 13:32 | Son Güncelleme:

    KONYA’da bir okul servisinde öğrencilerin yolcu taşıma kapasitesinin üstünde, balık istifi taşındığı ortaya çıktı. Öğrenci ve veliler tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

    Meram İlçesi’ndeki Hasan Köy İlkokulu’nun öğrencilerini taşıyan 17 yolcu kapasiteli servis minibüsünde, neredeyse iki katı öğrencinin taşındığı ortaya çıktı.Serviste yolculuk yapan bir öğrenci ve çocuğunu servisten indiren bir veli tarafından çekilen görüntülerde, öğrencilerin ikili koltuklara, üçer ve dörderli oturduğu görüldü. Çok sayıda öğrencinin de ayakta yolculuk yaptığı belirlendi. Ayrıca görüntülerde, serviste bulunması zorunlu olan rehber öğretmene de rastlanılmadı. Öğrencilerin okul servisinde balık istifi taşınmasını yansıtan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

    Okul yetkilileri, servisle okula gelen öğrenci sayısının yaklaşık 140 olduğunu ve bu öğrencilerin 8 araçla bir taşıma firması aracılığıyla taşındığını belirtti. Yetkililer, sürekli okul servislerini denetlediklerini ileri sürdü.

    Etiketler: konya
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