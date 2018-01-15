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    Bu hareket cezasız kalmadı

    BURSA, (DHA)
    15.01.2018 - 10:54 | Son Güncelleme:

    BURSA'da durağa nizami yanaşmayan, engelli rampasını açmayan, böylelikle akülü tekerlekli sandalyedeki yolcunun otobüsüne binmesini sağlamayan özel halk otobüsü sürücüsüne para cezası kesildi.

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde geçen cuma meydana gelen olayda, Tıp Fakültesi Hastanesi´ne gitmek üzere otobüs durağında bekleyen akülü tekerlekli sandalyedeki kas hastası Necla D., gelen B46 hat numaralı özel halk otobüsüne binmek istedi. Otobüs, durak için ayrılan cebin uç noktasında park halinde bir özel otomobil nedeniyle durağa nizami yanaşmadı. Engelli rampasını da açmayan otobüs, Necla D.'yi almadan, diğer yolcularını alıp uzaklaştı.

    HATALI PARK CEZASI

    Bu olayın medyada yayınlanması ardından devreye giren büyükşehir belediyesi tarafından engelli Necla D.’yi otobüse almayan sürücü ile otobüsün durağa uygun yanaşmasına mani olan park halindeki özel araca  259'ar lira hatalı park cezası kesildi.

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    MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

    Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Twitter hesabından, "Asla tasvip etmediğim yeşil otobüsün engelli hanımefendiyi duraktan almaması olayı cuma gerçekleşmiş ve kamuoyuna yansımıştır. Hemşerilerimiz bilsin ki gereken yapılmış, asla yanlış yapana müsamaha gösterilmeyecektir" paylaşımını yaptı.

    BURULAŞ'TAN DUYARLILIK ÇAĞRISI

    Yazılı açıklama yapan Burulaş, engellilerin otobüse almamasından dolayı duyulan üzüntüyü dile getirdi. Açıklamada şöyle denildi:

    "Özellikle otobüs duraklarına sürücülerin araçları ile tam ve nizami yanaşarak tüm yolcuları güvenli bir şekilde almaları konusu gerek eğitimlerimizde ve gerekse denetimlerimizde sıklıkla vurgulanmaktadır. Buna karşın bu üzücü hadisede de olduğu gibi otobüsün durağa nizami bir şekilde yanaşmasını önleyebilecek yanlış park edilen diğer araçlar görülmektedir. Bu yanlış parklanmalar hem bu tarz durumların yaşanmasına yol açmakta hem de diğer sürücülerin de sürüş güvenliğini etkilemektedir. Bu ve benzeri üzücü durumların tekrar yaşanmaması için otobüs durakları önüne hatalı parklanmaların yapılmaması için tüm sürücülerin duyarlı olması gerekmektedir."

    Etiketler: engelli yolcu , belediye otobüsü
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