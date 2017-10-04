Bu görüntü büyük tepki çekiyor

Antalya’nın Kepez ilçesinde dün bir süpermarket zincirinin şubesinde yaşanan olay sosyal medyada tepki çekti. Markete giren bir şahıs kasada bulunan görevli kadına ismini soruyor. Yanıt alamayınca ve tepki görünce birden kadına saldırıyor.

Sosyal medyada saldıran şahsın Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında olduğu da ileri sürüldü.