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Bu görüntü ağustos değil ocaktan! Görenleri şaşkına çevirdi, resmen kurudu...

İHA
26.01.2018 - 12:11 | Son Güncelleme:

Bursa'da mevsimlerin kurak gitmesi sebebiyle ocak ayında binlerce dönümlük gölet kurudu.

Normalde yazın alışık olduğumuz kuraklık bu yıl tersine döndü. Barajların dolulukta en üst seviyeye ulaşması gereken ocak ayında Bursa'nın Mudanya ilçesinin Ülkü ve Dedeköy kırsal mahalleleri sınırlarında bulunan sulama göleti kurudu. 

Bu görüntü ağustos değil ocaktan Görenleri şaşkına çevirdi, resmen kurudu...

Onbinlerce zeytin, şeftali, üzüm ve çeşitli meyve ağacının sulandığı gölet ocak ayında kuruyarak görenleri şaşkına çevirdi. 

Bu görüntü ağustos değil ocaktan Görenleri şaşkına çevirdi, resmen kurudu...

Yazın sıcak günlerde meyve ağaçlarını sulama hayali kuran üreticiler, kuruyan gölete bakarak kara kara düşünüyor.

Bu görüntü ağustos değil ocaktan Görenleri şaşkına çevirdi, resmen kurudu...

Ülkü, Dedeköy ve Hasköy mahallelerinde çiftçinin meyve ağaçlarını sulamak için kullandığı gölet ilk defa bu yıl ocak ayında kurudu. Üreticiler önümüzdeki günlerde yağmur ve karın çok yağıp göleti dolduracağı hayaliyle yaşıyor.

Bu görüntü ağustos değil ocaktan Görenleri şaşkına çevirdi, resmen kurudu...

Kuraklık hakkında bilgi veren Ülkü Mahallesi Muhtarı Celal Vamin, "Bu yıl yağışlar yeterince yağmadı, hiç kar düşmedi. Bu mevsimde bu barajın dolu olması gerekiyordu. Havalar çok kurak gidiyor, böyle giderse bu gölet dolmayacak. Vatandaş ağaçlarını sulayamayacak. Hatta ağaçlarına ilaç atacak, su bulmakta bile zorluk çekecek. Buradan 3 tane köy faydalanıyor. Bu 3 köyde 15 bin dönüm sulanan arazi var. Böyle giderse bu yıl bahçeler sulanamayacak. Bu mevsimde hiç böyle bir olayla karşılaşmadık" dedi.

Bu görüntü ağustos değil ocaktan Görenleri şaşkına çevirdi, resmen kurudu...

Bu görüntü ağustos değil ocaktan Görenleri şaşkına çevirdi, resmen kurudu...
Bu görüntü ağustos değil ocaktan Görenleri şaşkına çevirdi, resmen kurudu...
Bu görüntü ağustos değil ocaktan Görenleri şaşkına çevirdi, resmen kurudu...
Bu görüntü ağustos değil ocaktan Görenleri şaşkına çevirdi, resmen kurudu...

Etiketler: bursa kuraklık
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