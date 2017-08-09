Bu gezide İzmir’i ve Yaşar Üniversitesi’ni tanıdılar

ALMANYA’nın Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf ve Frankfurt gibi kentlerinden giden öğrenciler, bir hafta süren eğitim gezisinde Yaşar Üniversitesi’nin akademisyenlerinden örnek dersler aldı, İzmir’in tarihi ve turistik mekanlarını tanıdı. Eğitim gezisinin sonunda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli gençlerin eğitim hayatlarında daha bilinçli hareket etmelerini ve Türkiye’deki eğitim olanaklarını tanımalarını istediklerini söyledi.

TÜRKİYE KALİTEYİ YAKALADI

Rektör Dinçer, “Artık İzmir’i ve Yaşar Üniversitesi’ni tanıyorsunuz. Türkiye gerek akademisyenleri gerekse teknik imkanlarıyla yüksek öğretimde ciddi bir kaliteyi yakaladı. Türkiye’de eğitim kariyerini seçtiğinizde, ciddi bir donanıma sahip bireyler olarak mezun olacaksınız. Yaşar Üniversitesi de uluslararası deneyime sahip akademisyenlerle verdiği eğitimi, öğrencilerine sunduğu laboratuvarlar, değişim programları gibi imkanlarıyla bu üniversitelerden biri” dedi.

TERCİHİ HUKUK OLACAK

Stuttgart’tan giden konuk öğrencilerden Furkan Demirdöğen, “Üniversitede hukuk eğitimi almak istiyorum. Türk hukuk sistemi, büyük ölçüde Alman hukuk sistemiyle benzediğinden eğitimime büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Burada da ortamı görüp hocalarla tanışınca, akademisyen kadrosunu ve imkanlarını görünce tercihimi Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yana kullanacağım. Buradaki eğitimimin ardından Türkiye’de kalıp hakim olmak istiyorum” dedi.

PSİKOLOG OLMAK İSTİYOR

Frankfurt’tan giden Duygu Keskin de psikoloji eğitimi almak istediğini belirterek, “Almanya’da benim kentimde özellikle Türkçe bilen psikolog ihtiyacı fazla. Ben de Yaşar Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi alıp daha sonra Almanya’da psikolog olarak çalışmak istiyorum” diye konuştu.