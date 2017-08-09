MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Bu gezide İzmir’i ve Yaşar Üniversitesi’ni tanıdılar

    Bu gezide İzmir’i ve Yaşar Üniversitesi’ni tanıdılar

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 11:56Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 11:56

    Almanya’da çeşitli kentlerdeki liselerde eğitim gören başarılı Türkiye kökenli öğrencilerin ağırlandığı eğitim gezisinin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Yaşar Üniversitesi ile Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nin işbirliğiyle düzenlenen eğitim gezisine 14 genç katıldı.

    ALMANYA’nın Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf ve Frankfurt gibi kentlerinden giden öğrenciler, bir hafta süren eğitim gezisinde Yaşar Üniversitesi’nin akademisyenlerinden örnek dersler aldı, İzmir’in tarihi ve turistik mekanlarını tanıdı. Eğitim gezisinin sonunda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli gençlerin eğitim hayatlarında daha bilinçli hareket etmelerini ve Türkiye’deki eğitim olanaklarını tanımalarını istediklerini söyledi.

    TÜRKİYE KALİTEYİ YAKALADI
    Rektör Dinçer, “Artık İzmir’i ve Yaşar Üniversitesi’ni tanıyorsunuz. Türkiye gerek akademisyenleri gerekse teknik imkanlarıyla yüksek öğretimde ciddi bir kaliteyi yakaladı. Türkiye’de eğitim kariyerini seçtiğinizde, ciddi bir donanıma sahip bireyler olarak mezun olacaksınız. Yaşar Üniversitesi de uluslararası deneyime sahip akademisyenlerle verdiği eğitimi, öğrencilerine sunduğu laboratuvarlar, değişim programları gibi imkanlarıyla bu üniversitelerden biri” dedi.

    Bu gezide İzmir’i ve Yaşar Üniversitesi’ni tanıdılar

    TERCİHİ HUKUK OLACAK
    Stuttgart’tan giden konuk öğrencilerden Furkan Demirdöğen, “Üniversitede hukuk eğitimi almak istiyorum. Türk hukuk sistemi, büyük ölçüde Alman hukuk sistemiyle benzediğinden eğitimime büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Burada da ortamı görüp hocalarla tanışınca, akademisyen kadrosunu ve imkanlarını görünce tercihimi Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yana kullanacağım. Buradaki eğitimimin ardından Türkiye’de kalıp hakim olmak istiyorum” dedi.

    Bu gezide İzmir’i ve Yaşar Üniversitesi’ni tanıdılar

    PSİKOLOG OLMAK İSTİYOR
    Frankfurt’tan giden Duygu Keskin de psikoloji eğitimi almak istediğini belirterek, “Almanya’da benim kentimde özellikle Türkçe bilen psikolog ihtiyacı fazla. Ben de Yaşar Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi alıp daha sonra Almanya’da psikolog olarak çalışmak istiyorum” diye konuştu.

    Etiketler: Yaşar Üniversitesi , ALMANYA , Cemali Dinçer
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri