Bu gece kulübünde DJ bir robot!

Çekya'nın başkenti Prag'ta yer alan Karlovy Lazne adlı gece kulübünün yeni yıldızı olan DJ Robot, ortamları coşturarak insanları çılgınlar gibi dans ettiriyor.



Popüler beş katlı gece kulübünde. Robot, şarkıları seçmek, kayıtları oluşturmak ve dans etmek için özel bir yazılım kullanıyor. Robot kolu üreten şirket olan "Kuka", otomotiv endüstrisi robotuyla yola çıktı ve kulübün robotik bir firmaya meydan okuması üzerine bunu geliştirdi.

DJ robotun günlük programlanması bir saat sürüyor. Gece kulübünün müdürü Adam Lipsansky, "Gerçek bir DJ'in bildiği her şeyi biliyor. Yapamadığı tek şey insanlarla iletişim kurmak." dedi. Lipsansky DJ robotun üç haftadır sahne aldığını ve bu uygulamanın Avrupa'da ve dünyada bir ilk olduğunu belirtiyor.



