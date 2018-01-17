Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bu fotoğrafla çok konuşulmuştu... 'Lokmamı bile kedilerimle paylaşıyorum'

    Bu fotoğrafla çok konuşulmuştu... 'Lokmamı bile kedilerimle paylaşıyorum'

    DHA
    17.01.2018 - 23:15 | Son Güncelleme:

    Elinde hafif yanık oluştuğu için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ali Meşe, taburcu olduktan sonra kedilerine kavuşmayı bekliyor.

     Kedilerine çok düşkün olduğunu belirten Ali Meşe, lokmasını bile kedileriyle paylaştığını söyledi. Yangın sırasında yaşadıklarını anlatan Meşe, "Sabah uyandığımda evde kimse yoktu. Eşim ve çocuklarım dışarıya çıkmış. Ben de üşüdüğüm için sobayı yakmak istedim. Ev çok soğuktu. Odunlar ıslak olduğu için yanmadı. Ben de benzin dökerek yaktım. Bir anda parladı. Ben de elimdeki şişeyi attım. O sırada alevler iyice yayıldı" dedi.

    KEDİLERİNDEN BİRİ YANDI

    Ali Meşe, yangını fark ettikten sonra evde beslediğim 3 kediyi kurtarmaya çalıştığını belirterek, "En sevdiğim küçük sarı bir kedim vardı. Onu alıp çıkabildim. Diğerlerini bulamadım. Galiba biri daha kurtulmuş yangından ama bir kedim yanmış. Çok üzüldüm.

    Bu fotoğrafla çok konuşulmuştu... Lokmamı bile kedilerimle paylaşıyorum

    Sarı kedimi çok severdim. Onu kurtardığım için çok mutluyum. Ben yediğim yemeği bile birini kendim yer, birini kedilerime verirdim. Kurtardığım kediyi de Bolu’ya getirmek istedim ama oğlum istemedi. Tavuklarım ve horozum vardı. Onlar da yanmış. Çok üzüldüm." diye üzüntüsünü ifade etti.

    Bu fotoğrafla çok konuşulmuştu... Lokmamı bile kedilerimle paylaşıyorum

    KAYMAKAMLIKTAN BİZE EV VERİLDİ

    Olayın, kamuoyunda duyulmasının ardından birçok kişinin telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini aktardığını anlatan Meşe, "Vali Bey çok yardımcı oldu. Bize daha önceden zaten Kaymakamlığa başvurduğumuz için ev verilmişti. Ama beton yeni olduğu için çok soğuk olur diye gidemedik. Yaza doğru yeni evimize geçeceğiz" dedi.

    Bu fotoğrafla çok konuşulmuştu... Lokmamı bile kedilerimle paylaşıyorum

    Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izlediSobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi

     

    Etiketler: kedi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri