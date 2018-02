Bu fotoğrafla cezaevinden çıkmışlardı... Son karar: Radyocuya tecavüz edildi

YEREL radyolarda çalışan N.D., internet üzerinden radyo yayını yapmak için destek istediği Mustafa T. ve arkadaşı Selim A. ile görüşmek amacıyla Eylül 2016'da Uludağ yolunda buluştu. İddiaya göre N.D. daha sonra Mustafa T. ve Selim A.'nın şehir merkezinde birlikte kaldıkları eve geldi. Sabah olduğunda polis merkezine giden N.D., gece esrar ve alkol alan Selim A. ile arkadaşı Mustafa T.'nin kendisini ölümle tehdit ederek ayrı ayrı ve birlikte tecavüz ettiklerini iddia etti. Şikâyet üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyetten yoksun bırakmak' suçlarından 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar yapılan ilk duruşmada suçlamaları kabul etmedi.

Selim A., "O akşam üşüdüğümüz için Uludağ yolundan Bursa'ya indik. N. bizimle kaldığımız eve gelmek istedi. Daha sonra Mustafa evden ayrıldı. N.’nin isteği ile kendisiyle ilişkiye girdim. Alkollü olduğum için sızdım. Sabah kalkınca N. ile gece eve dönen Mustafa'yı aynı yatakta uyurken gördüm. Zorla ilişkiye girmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Mustafa T. ise ifadesinde yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, "Uludağ yolundan eve gelince, ben ayrıldım. Sabah dönünce Selim ile N.'nin ilişkiye girdiğini anladım" diye konuştu.

SELFIE FOTOĞRAFLARI İLE BERAAT

N.D.'nin esrar ve alkol alan Selim A. ile içki kullanmayan Mustafa T.'nin ölümle tehdit ederek kendisine tecavüz ettiklerini söylediği duruşmada söz alan sanık avukatları Ertuğrul Aslantaş ve Kutsal Tutku Kalezade, müvekkillerinin N.D. ile olay gecesi samimi görünen selfie fotoğraflarını mahkemeye kanıt olarak sundu. Mahkeme, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme olasılığını göz önüne alarak sanıkların tahliyesine karar verdi.

Karar duruşmasında N.D.'nin avukatı Neslihan Aktosun, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Savcı ise esas hakkında görüşünü açıklarken, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyetten yoksun bırakmak' suçlarından yargılanan sanıkların bu suçları işledikleri yönünde cezalandırılmalarına yetecek kesin ve inandırıcı kanıt elde edilemediğini, bu nedenle beraatlerine karar verilmesini talep etti. Tutuksuz sanıklardan Selim A.'nın katıldığı son duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, savcının beraat talebi üzerine iki sanığın N.D.’ye şiddetle cinsel saldırı suçunu ve hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediğine ilişkin suçun sabit olmadığına, sankların beraatlerine karar verdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ BERAAT KARARINI BOZDU

N.D.’nin avukatı Neslihan Aktosun yerel mahkemenin kararına İstanbul İstinaf Mahkemesi’nde itirazda bulundu. Bunun üzerine İstanbul İstinaf Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nde yapılan duruşmaya sanıklar Mustafa T., Selim A. avukatları ve mağdur N.D.’nin avukatı Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıklar, yerel mahkemenin verdiği beraat kararına uyulmasını ve üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. İstanbul İstinaf Mahkemesi, iki sanığa 'cinsel istismar' suçundan 18’er yıl 9'ar ay ve 'hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 5’er yıl olmak üzere 23’er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi, ayrıca sanıklara yurtdışına çıkış yasağı koydu.

Yargıtay'ın kararı onaması halinde sanıklar cezaevine konulacak.