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    Bu fotoğrafın sırrı çözüldü... Kestirme güzergah yapmışlar!

    Hürriyet Haber
    07.01.2018 - 15:08 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ataşehir’de bir sürücünün kamyonetle indiği merdivenleri başka sürücülerin de ‘kestirme’ diye kullandıkları ortaya çıktı.

    Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre, İstanbul'da bir sürücünün kamyonetle indiği merdivenleri üç aracın sürücüsünün 'kestirme' diye kullandığı belirlendi.

    Olay geçen hafta Ataşehir'de meydana geldi. Bir kamyonetin sürücüsü, merdivenlerden aracı ile yola inerken görüntülendi. Çocukların da merdivende olduğu görüntülerin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatan İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri, kimliğini kısa süre içerisinde tespit ettikleri aracın sürücüsü Sinan H.'yi gözaltına aldı.

    Emniyetteki ifadesinde "Bilmeyerek girdiğim için merdivenleri kullandım" diyen kamyonet sürücüsü Sinan H.'ye "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Sivil trafik ekipleri söz konusu bölgede incelemeleri derinleştirdi. Üç aracın sürücüsünün Ataşehir'de yer alan söz konusu merdivenleri 'Kestirme güzergah' olarak sürekli kullandıkları ve alt yola indikleri tespit edildi. Araç sürücülerinin kimlikleri belirlendi ve gözaltına alınan üç sürücüye cezai işlem uygulandı. Söz konusu merdivenlerle ilgili araç giremeyecek şekilde bir çalışma yapılacak.

    Etiketler: merdiven , trafik kuralı
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