Bu fotoğrafın değeri tam 6.3 milyar dolar: Az kalsın çekilemeyecekti!

DÜNYANIN en büyük hafif ticari araç üreticileri ABD Posta Servisi’nin (USPS) yapacağı 180 bin aracı kapsayan filo ihalesinin finaline kitlendi. Dünyanın en

büyük filo alımının yapılacağı ihalede, araç başına 25 bin dolar ile 35 bin dolar arasında değişen fiyatlar ödenecek. Yani ihalenin toplamı 6.3 milyar dolara kadar ulaşacak.

Bu ihale Türkiye açısından da büyük önem taşıyor çünkü Bursa merkezli ticari araç üreticisi Karsan, geçtiğimiz yıl USPS’nin prototip geliştirme teklif çağrısına davet edilen ve ön yeterlilik alan 15 firmadan birisi olmuştu. Seçilen altı tedarikçi arasındaki tek Türk firması olan Karsan’la beraber AM General, Mahindra, Oshkosh, Utilimaster ve VT Hackney firmaları da yer almıştı. Prototip geliştirebilmeleri için ihale bedeli 37.4 milyon dolar olarak açıklanırken, firmalara başka tedarikçilerle ekip kurma veya taşeronla çalışma imkânı da sağlanmıştı. USPS için prototipleri hazırlayan Karsan, ekim ayı başında prototiplerin tamamını teslim etmek üzere yola çıkarmıştı. Altı aylık bir değerlendirme süreci sonrasında ihale finalistlerini açıklayacak olan ABD Posta Servisi (USPS), 180 bin adede yakın posta aracını “Yeni Nesil Dağıtım Aracı” projesi kapsamında kademeli olarak değiştirmeyi planlıyor.

MUTAKABAT SAĞLANDI

Karsan, Kuzey Amerika pazarına özel olarak tasarladığı otobüslerinin ve ihalenin kazanılması halinde ABD Posta Servisi (USPS) için geliştirilen posta araçlarının montajı, üretimi, satış ve satış sonrası hizmetleri için ABD’li üretici Morgan Olson’la ortak bir iş modeli gerçekleştirmek üzere mutabakat metni imzaladı. İmzalanan mutabakat metni kapsamında geçtiğimiz hafta ABD’yle yaşanan vize krizinden kısa bir süre önce Morgan Olson Yönetim Kurulu Başkanı J. Poindexter ve Mühendislik İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mark Hope Karsan’ın Bursa’daki fabrikasını ziyaret etti. ABD’li yetkililere Bursa’da Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç ve Karsan CEO’su Okan Baş eşlik etti.







Bu iş modeli ile USPS ihalesindeki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen Karsan, ihale süreci boyunca ABD’li üretici Morgan Olson’dan saha çalışanı, ekipman ve lojistik desteği de görecek. İmzalanan mutabakat metni doğrultusunda, Karsan otobüslerinin Kuzey Amerika’da satış ve pazarlamasına yönelik olarak, 2017 yılı sonuna kadar, pazar analizleri yapılacak ve üretim ihalesinin kazanılması halinde üretilecek kargo araçlarının ABD’deki üretim safhalarının Morgan Olson tarafından gerçekleştirilmesi ve bu konuda bir ortaklık modeli

İHALEDE ELİMİZ GÜÇLENDİ

İmzalanan anlaşmanın Karsan’ın yarım asrı aşan bilgi birikimi ve ulaştırma çözümlerini küresel ölçeğe taşıma yolunda önemli bir adım olduğunu dile getiren Karsan CEO’su Okan Baş, şirketin Kuzey Amerika pazarına yönelik hedefleri doğrultusunda güçlü bir açılım gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Morgan Olson ile kurulacak ortaklığın özellikle USPS ihalesi sürecinde ellerini güçlendireceğini ifade eden Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu ihalede şansımızı azımsanmayacak kadar çok görüyoruz. Hedefimiz hazırladığımız prototiplerle dilediğimiz sonucu almak. Bu süreçte Morgan Olson, pazarı daha yakından tanımamızı sağlayacak, ihale sürecinde ve kazandığımız takdirde araçların üretim aşamasında bizlere önemli yardımlarda bulunacak. İhale süreci boyunca bizlere saha çalışanı, ekipman ve lojistik desteğinde de bulunacak. Ayrıca yapılacak ortak çalışmaların sonunda anlaşma sağlandığı takdirde, Kuzey Amerika pazarına yönelik olarak geliştirdiğimiz Karsan otobüsünün de satış ve satış sonrası hizmetlerinden sorumlu olacak. İmzalanan mutabakat metninin her iki taraf için de hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.