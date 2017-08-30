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    Bu fotoğraf nerede çekildi?

    Özgür ALTUNCU (DHA)
    30.08.2017 - 16:30 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 16:34

    İstanbul'da dün geceki sağanak yağış sonrası simge haline gelen fotoğrafın nerede çekildiği belli oldu. Meğer adacık Eminönü'nde vapur iskeleleriyle İstanbul Ticaret Odası arasındaki yoldaki bölümmüş.

    İstanbul'da dün akşam aniden kuvvetli yağış başladı. Aniden bastıran yağmur, Eminönü'nde vapur iskeleleriyle İstanbul Ticaret Odası arasındaki yolu göle çevirdi. O gölün ortasında bir adacık oluştu. Yolda kalanlar da o adacığa sığındı. O anda çekilen fotoğraf dün ki su baskınlarının adeta sembolü oldu.

    Su çekildikten sonra o adacıktan geriye ıslak ve kuru bir çamur yığını kaldı. Sular da öyle kolay çekilmedi. Suyun geçişini engelleyen tramvay yolunun duvarları kırıldı. Su tahliye edildi. Yayaların geçişi engellemek için aynı yere geçici olarak demir kapı konuldu. Bu fotoğraf nerede çekildi

    Etiketler: istanbul , sağanak yağmur , eminönü
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