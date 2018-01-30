Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bu fotoğraf bugün çekildi... Kış ortasında deniz keyfi

    Bu fotoğraf bugün çekildi... Kış ortasında deniz keyfi

    Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
    30.01.2018 - 21:06 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havada tatilciler sahile indi. Bazı tatilciler denize girip güneşlenirken, bazıları ise sahil boyunca yürüyüş yaptı.

    Alanya’da hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece civarında olması yerli ve yabancı tatilcileri sahile çekti. Keykubat, Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen turistlerden bazıları güneşlenirken, bazıları da denize girdi. Kumlara ve şezlonga uzanan turistler kitap okuyup, güneşlendi.

    Bazı turistler ise sahilde yürüyerek güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkardı. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar kumlarda oyun oynayıp eğlendi.

    Alanya’da pazar gününe kadar güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, hafta sonunda yağış tahminleri yapılıyor.

    Etiketler: Antalya , turist , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri