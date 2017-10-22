Bu fotoğraf bugün çekildi! 'Deniz çok şahane...'

Meteoroloji görevlilerince hava sıcaklığının güneş altında 30, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olarak ölçüldüğü Ayvalık'ın dünyaca ünlü Sarımsaklı ile "Duba plajı" olarak bilinen Gönül yolu bitimindeki kumsaldan denize giren vatandaşlar, ekim ayında güneşli havanın keyfini çıkardı. Vatandaşlar güneşlendi, çocuklarıyla plajda oynadı, denize girdi, yürüyüş yaptı, balık tuttu.



Cunda Mesleki Teknik Lisesi öğrencisi Can Arslan, AA muhabirine, arkadaşıyla ekim ayında denize girmenin tadını çıkardığını belirterek, "Denizin içinde üşümüyoruz ancak sudan çıkarken hafif esen rüzgar nedeniyle biraz ürperiyoruz. Bu mevsimde yüzmek son derece eğlenceli." ifadesini kullandı.



Duba Plajı'nda denize giren 4 çocuk, 10 torun sahibi 80 yaşındaki Hakkı Şenol da "Deniz çok şahane. Denize girmeye bu mevsimde de devam ediyorum. Deniz suyu soğuk değil." dedi. Almanya'dan işçi emeklisi olduğunu anlatan Şenol, "Yılın 6 ayını Almanya'da, 6 ayını ise burada geçiriyorum. Şu anda çok mutluyum ve suda yüzmekten başka gayem yok. Bence soğuk su sağlığa çok faydalı. Denizde vücut hareket ediyor. Nerede hareket varsa, orada bereket olur." yorumunu yaptı.



'BANA GÖRE YAZDAN BİLE SICAK'



Sinemaseverlerin Kurtlar Vadisi-Irak filminde canlandırdığı "Türkmenbaşı" karakteriyle tanıdığı 73 yaşındaki oyuncu ve tiyatro yönetmeni Yavuz İmsel ise Ayvalık'ta sanki sonbahar değil, ilkbahar yaşanıyor gibi bir hava olduğunu söyledi. Yarım saatten fazladır suda yüzdüğünü suyun soğuk olmadığını aktaran İmsel, "Herkese bu mevsimde denize girmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü doktorlar hareketsiz yaşamı önermiyor." dedi.



Denizin tadını çıkaranlardan Elif Işık da "Hava çok güzel. Pazartesi gününden sonra hava bozacakmış. Pastırma yazı yaşıyoruz. O yüzden de bugünleri değerlendirelim istedik. Biraz önce uzun uzun denizde yüzdüm. Şimdi de güneşleniyorum. Deniz suyu çok güzel. Bana göre su yaz mevsiminden bile ılık. Sarımsaklı plajları yaz mevsiminde çok kalabalıktı. Şimdi ise sakin. Bunun tadını çıkarıyoruz. Ama tabi kumsal biraz hüzünlü ve garip geldi bana. Demek ki yaz mevsiminin kalabalığının da ayrı bir zevki oluyormuş." diye konuştu.



İstanbul'dan Ayvalık'a gelerek ekim ayının son günlerinde denize giren ve güneşlenen tatilci Dilek İpekçi de "Anadolu'nun doğusunda yavaş yavaş etkili soğuklar başlarken biz burada halen denizin ve kumsalın keyfini sürüyoruz. İstanbul'un kalabalığından kaçıp, burada sakin bir ortamda denize girebilmek çok güzel bir duygu." yorumunu yaptı. Bu mevsimde Türkiye'nin birçok bölgesinde böylesi güzel bir havanın bulunamayacağını savunan bölge sakini İbrahim İnan ise bu sonbaharın öncekilere göre daha sıcak geçtiğini ifade etti.