Bu filmler çok ‘bağımsız’...

Bu film çok ‘moda’...

PHANTOM THREAD (PUANI 49)

1950’ler Londra’sının gözde moda tasarımcısı Reynolds Woodcock’un âşık olduğu kadınla birlikte değişen hayatı. Paul Thomas Anderson’ın filminin en önemli özelliği, çekimler sırasında emekliliğini açıklayan Daniel Day-Lewis’i seyretmemiz için bize son bir fırsat sunması…

Bitmez tükenmez ırkçılık

MUDBOUNT (PUANI 42)

1. Dünya Savaşı sonrası Mississippi kırsalı. Irkçılık kâğıt üzerinde bitmiş gibi görünse de hayatın pratiğinde hükmünü sürdürmektedir. Dee Rees imzalı yapım, bu ortamda bir çiftlikte yüzlerce yıldır yaşayan Jackson ailesinin mücadelesini anlatıyor.

Ustaya saygı duruşu

DAVID BOWIE: SON BEŞ YIL (PUANI 41)

Francis Whately imzalı bu belgesel iki yıl önce aramızdan ayrılan David Bowie’nin son iki albümü ‘The Next Day’ ve ‘Blackstar’la Broadway müzikali ‘Lazarus’un izlerini sürüyor.

İsyankâr anneyle kızı

FLORIDA PROJECT (PUANI 35)

‘Tangerine’le tanınan Sean Baker’ın bu son çalışması , ‘Disney Dünyası’nın yakınlarındaki banliyölerde hayatını sürdüren altı yaşındaki Moonee ve isyankâr annesi Halley’nin yaşadıklarını anlatıyor. Film, geçen yılın en çok konuşulan yapımlarındandı.

Rusya’yı güldürmedi ama...

STALIN’İN ÖLÜMÜ (PUANI 30)

Josef Stalin’in ölümüne dair Armando Iannucci imzalı bu komedi; politik portreler, günümüze dair göndermeler eşliğinde ilerliyor. Birçok eleştirmence çok beğenilen yapım, Rusya’da yer yer tepkiyle karşılanmış, filmin gösterildiği bir sinemaya polis baskın düzenlemişti.

Oscar’ın favorisi

LADY BIRD (PUANI 26)

Gelecekte, aradığı ortamı büyüdüğü Sacramento’da bulamayacağına inanan ve kendisine ‘Uğur Böceği’ diye hitap edilmesini isteyen genç bir kızın büyüme sancıları… Anne-kız arasındaki sevgi-nefret odağında gelişen ve Oscar’ın öncelikli adaylarından biri olan film, oyuncu Greta Gerwig’in imzasını taşıyor.

Efsane film huzurlarımızda

SEVMEK ZAMANI (PUANI 25)

Büyükada’da bir konağı boyarken duvarda asılı fotoğrafa âşık olan bir adam… Metin Erksan’ın 1965 tarihli kült çalışması, yıllar sonra 2016’da restore edilmiş dijital kopyasıyla bir kez daha seyirci önüne çıkıyor. Filmde oyuncu kadrosunda Müşfik Kenter, Sema Özcan, Süleyman Tekcan ve Fadıl Garan gibi isimler yer alıyor.

Hi, ‘sapık’...

78/52: HITCHCOCK’UN DUŞ PERDESİ (PUANI 20)

Malum, ünlü yönetmen Alfred Hitchcock’un ünlü klasiği ‘Sapık’taki duş sahnesi, sinema tarihinin en çok gönderme yapılan sahnelerinden biridir. ‘78/52: Hitchcock’un Duş Perdesi’, bu sahnenin nasıl ‘kült’e dönüştüğü üzerine bir belgesel… Film, İsveçli yönetmen Alexandre O. Philippe imzasını taşıyor.

Afrika’dan kalan

JANE (PUANI 19)

1960’ta, herhangi bir bilimsel eğitim almamış ancak Afrika’ya gitmeyi kafasına koymuş 26 yaşındaki Jane, bir araştırma için Tanzanya’ya gönderilir. !f İstanbul programında yer alan ‘Jane’, 50 yıl boyunca National Geographic arşivlerinde saklı kalmış 100 saatlik görüntünün harmanlanmasıyla ortaya çıkmış bir belgesel. Yönetmen Brett Morgen.

Bir nevi ‘cadı kazanı’

BEN CADI DEĞİLİM (PUANI 17)

Yönetmenliğini Rungano Nyoni’nin üstlendiği ‘Ben Cadı Değilim’, bir Zambiya köyünde yaşayan ve cadılıkla suçlanan dokuz yaşındaki Shula’nın öyküsünü anlatıyor. Küçük kıza iki seçenek sunulur: Ya seyyar cadılar kampına katılacak ya da keçiye dönüşecektir…

SİNEMA YAZARLARINDAN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ

Uğur Vardan

Atillâ Dorsay

Ömür Gedik

Murat Özer

Nil Kural

Burak Göral

Esin Küçüktepepınar

Şenay Aydemir

Evrim Kaya

Olkan Özyurt