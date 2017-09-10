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    Bu festival engelleri kıracaktır

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    10.09.2017 - 12:42 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 12:42

    Uluslararası Çeşitlilik Festivali (International Diversity Festival London - IDFL) 22 Eylül’de yapılacak. Londra merkezli British, Indian and Turkish Business Forum (BITBF) tarafından düzenlenen festivale Rusya, İspanya, Litvanya, Meksika, Bulgaristan ve KKTC’nin de aralarında bulunduğu 17 ülke destek veriyor.

    TÜRKİYE’nin Londra Kültür, Turizm ve Tanıtma Müşavirliği bürosunda düzenlenen festivalin tanıtım etkinliğinde çok sayıda, çeşitli ülkeye ait konsolosluk ve büyükelçilik görevlisi, modacı, uluslararası akademisyen ve işadamı bir araya geldi. 

    Tanıtıma Londra Kültür, Turizm ve Tanıtma Müşaviri Selçuk Can ve KKTC Londra Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşeşi Gülgün Özçelik de katıldı. Can, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak uluslararası kültürlerin buluşacağı bir etkinliğe destek vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

    ‘BİRLEŞME, KUCAKLAŞMA VE BÜYÜME’
    Eski Southwark Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Chopra tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Festival ile hedefimiz Londralılar için yol gösterici olmaktır. Festivali, ‘Birleşme, Kucaklaşma ve Büyüme’ temasıyla düzenleyeceğiz. Amaç, farklı inançları birleştirip, topluluklar, gruplar oluşturmak ve farklı grupların nasıl birlikte gelişebileceğini vurgulamak, bu toplulukları anlayıp tanıtmak, bu çeşitliliğin kültürel ve ekonomik faydalarını ortaya çıkarmaktır. Festival, engelleri kırmaya ve diğer kültürlerin, inançların ve ülkelerin algısını değiştirmeye yardımcı olacaktır.”

    Etiketler: International Diversity Festival London , festival , ingiltere
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