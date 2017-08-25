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    Bu festival bir antika!

    İpek İZCİ iizci@hurriyet.com.tr
    25 Ağustos 2017 - 11:55Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 11:55

    Kim bilir hangi seneden kalma biblolar, takılar, koltuklar, kahve fincanları hatta yanlarında içi siyah beyaz fotoğraflarla dolu bir bavul dahi var. Yan yana dizilmiş tezgahların üstü geçmişin iziyle dolu. Burası, Antika Festivali.

    Beyoğlu Belediyesi’nin mayıs ayında başlattığı, altı ay süren Beyoğlu Festivalleri’nin bir ayağı bu etkinlik... Beyoğlu’nun kültür-sanat hayatına antikanın kokusunu ve renklerini katan organizasyon, İstanbul’un dört bir yanından Türkiye’nin en iyi 54 antikacısını Beyoğlu’nda buluşturdu. Osmanlı Dönemi’nden kalma eserlerden, Çanakkale Zaferi’ne tanıklık eden kılıçlara kadar binlerce antikanın meraklılarının beğenisine sunulduğu organizasyon kapsamında Taksim Meydanı; söyleşiler, eski mobilya restorasyonuyla ilgili altın varak ve gomalak işlerinin canlı uygulamalarının yanı sıra antikanın tüm alanlarında yapılacak birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak.

    Bu festival bir antika

    4 Eylül’e kadar sürecek etkinlikte hem geçmişe yolculuk yapabilir hem de mezat, söyleşi ve müzik dinletileri ile keyifli dakikalar yaşayabilirsiniz.

    Etiketler: Antika Festivali , Beyoğlu , etkinlik
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