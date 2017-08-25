Bu festival bir antika!

Beyoğlu Belediyesi’nin mayıs ayında başlattığı, altı ay süren Beyoğlu Festivalleri’nin bir ayağı bu etkinlik... Beyoğlu’nun kültür-sanat hayatına antikanın kokusunu ve renklerini katan organizasyon, İstanbul’un dört bir yanından Türkiye’nin en iyi 54 antikacısını Beyoğlu’nda buluşturdu. Osmanlı Dönemi’nden kalma eserlerden, Çanakkale Zaferi’ne tanıklık eden kılıçlara kadar binlerce antikanın meraklılarının beğenisine sunulduğu organizasyon kapsamında Taksim Meydanı; söyleşiler, eski mobilya restorasyonuyla ilgili altın varak ve gomalak işlerinin canlı uygulamalarının yanı sıra antikanın tüm alanlarında yapılacak birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak.

4 Eylül’e kadar sürecek etkinlikte hem geçmişe yolculuk yapabilir hem de mezat, söyleşi ve müzik dinletileri ile keyifli dakikalar yaşayabilirsiniz.