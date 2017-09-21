Bu fasulye yok satıyor

Nebyan Dağı eteklerinde bulunan Aydınpınar ve Kösedik Mahallelerinden Nebyan Dağı'na kadar uzanan arazilerde yetiştirilen Nebyan fasulyesi, tüketici talebi fazla olunca yok satıyor.

19 Mayıs ilçesinde, hasadı yapılan Nebyan fasulye satışları başladı. Nebyan fasulyesi, içerdiği protein miktarı ve lifli yapısı ile oldukça değerli besin olarak kabul ediliyor. Nebyan fasulyenin kırmızı etin karşıladığı protein miktarı kadar proteine sahip olduğu belirtiliyor.

Protein ve sağlık açısından oldukça zengin olduğunu ifade eden 19 Mayıs Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Tarım Proje Sorumlusu Ziraat Mühendisi Halit Kıvanç Sekban, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden Nebyan fasulyenin fiyatının, talebin karşılanamaması nedeniyle sürekli artığını ifade etti. Sekban, “Nebyan fasulyesini diğerlerinden ayıran özellik, suni gübre kullanılmaması ve dolayısıyla sahip olduğu lezzettir. Fasulyenin doğal yapısı sayesinde insan sağlığına birçok yönden fayda sağlayan ve Türk mutfağında yemekler ve salatalarının vazgeçilmezlerinden olan Nebyan fasulyenin kalp sağlığını koruduğu, kalp krizi riskini azalttığı, kemik yapısının güçlenmesine yardımcı olduğu, kan şekerini kontrol altında tuttuğu, sinir sistemine iyi geldiği, mide ve bağırsak sağlığını koruduğu, bağırsakların çalışmasını sağladığı ve kandaki kötü kolesterolü düşürdüğü biliniyor. Nebyan fasulyesi doğal yollardan üretilmeye çalışılıyor. Fasulyenin üretiminde hayvan gübresi ile doğal Nebyan suyu kullanılıyor. Lezzet ve pişme süresi olarak, diğer fasulye çeşitlerinden farklılık gösteriyor. Tüketiciler tarafından lezzetin çok iyi olması, üretim sezonu geldiğinde ürünler pazara bile inmesine gerek kalmadan satılıyor. Nebyan bölgesi yüksek rakamı temiz havası suyu ile fasulyeye ayrı bir lezzet katıyor. Fasulye iriliğinden mükemmel olması nedeni ile ülkemizin farklı illerdeki pazarlarda satılmakta ve tüketiciler tarafından tercih edilmekte. Bölgede yaşayan yerli halkın gurbetteki yakınlarına Nebyan fasulyesini göndermeleri, fasulyenin yurt dışında talep görmesine olumlu katkı sağlıyor. Üreticiler yoğun talebi karşılamak için her gecen yıl daha fazla alanlarda üretime yöneliyor" dedi.