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    Bu eldiveni hiçbir şey yok edemiyor!

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 07:29 | Son Güncelleme:

    Eliniz içindeyken ister çekiçle vurun, ister bıçakla kesin, isterseniz de ateş püskürtün... Bu eldivene de elinize de hiçbir şey olmuyor! İşte karşınızda dünyanın en dayanıklı ve yok edilmesi zor eldivenleri...

    Schmitz Mittz ismini taşıyan bu özel eldivenler özel bir teknolojiyle geliştirildi. Üzerine ateş püskürttüğünüzde, bıçakla kesmeye çalıştığınızda veya çekiçle hızlıca vurduğunuzda eliniz içinde olsa dahi bir şey hissetmediğiniz gibi, eldiven herhangi bir zarar da görmüyor. Ateşe karşı bu denli dayanıklı olması özellikle bu eldivenlerin itfaiyenin çok işine yaradığını belirtilirken, kesik cam parçaları veya keskin maddelere müdahale durumunda da eldivenler fazlasıyla iş görüyor. 

    Bu eldiveni hiçbir şey yok edemiyor

    Ürün 80 dolara satılıyor; ancak Türkiye'de satışı yok.

    Etiketler: eldiven , teknoloji , bilim
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