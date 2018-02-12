Bu eldiveni hiçbir şey yok edemiyor!

Schmitz Mittz ismini taşıyan bu özel eldivenler özel bir teknolojiyle geliştirildi. Üzerine ateş püskürttüğünüzde, bıçakla kesmeye çalıştığınızda veya çekiçle hızlıca vurduğunuzda eliniz içinde olsa dahi bir şey hissetmediğiniz gibi, eldiven herhangi bir zarar da görmüyor. Ateşe karşı bu denli dayanıklı olması özellikle bu eldivenlerin itfaiyenin çok işine yaradığını belirtilirken, kesik cam parçaları veya keskin maddelere müdahale durumunda da eldivenler fazlasıyla iş görüyor.







Ürün 80 dolara satılıyor; ancak Türkiye'de satışı yok.