Bu dövme kendi kendine renk değiştiriyor!

Glikoz seviyesi gibi farklı biyometrik parametreleri inceleyebilen dövmeler, test sonucuna göre renk değiştirebiliyor. Biyosensitif mürekkepler kullanarak yapılan dövmeler, basit kimyasal reaksiyonlar ile çalışıyor. Kimyasal bir reaksiyon olduğu için veri işleme veya iletimi için herhangi bir güce gerek duymuyor.

Mürekkepler, besin maddelerini hücrelere aktaran ve onlardan atıkları taşıyan, vücudun interstisyel sıvısı ile etkileşime giriyor. Kan plazmasıyla benzer çalışan bu sıvı, kandaki kimyasal konsantrasyonların göstergesi gibidir. Böylelikle kan ulaşılan bilgilerin bir kısmına, bu vücut sıvısı ile de ulaşılabiliyor.

“Dermal Abyss” olarak adlandırılan projede, mürekkebin iki farklı formu şimdiye kadar domuz derisinde test edildi. Birincisi, hastanın kan şekeri seviyelerini izlemek üzere tasarlanır; konsantrasyon arttıkça yeşilden kahverengiye değişir. shiftdelete'in haberine göre ikinci dehidrasyonu önlemek için sodyum konsantrasyonunu izliyor. Daha fazla sodyum olduğunda, daha yeşil bir renge bürünüyor.