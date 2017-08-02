Bu diziyi izleyen Google'da 'intihar'ı arıyor!

İntihar eden bir kızın hayatı çevresinde şekillenen Netflix yapımı “Ölmek İçin 13 Sebep” adlı dizi fazlaca tutuldu ve sosyal medyada da adından söz ettirdi. Ancak dizinin tutulmasıyla beraber intihar konusunda yapılan aramalar da arttı. Hannah isimli bir kızın intihar edene kadar olan serüvenini anlatan dizi, 31 Mart'tan beri dünyanın dört bir yanındaki genç insanların hayallerini ele geçirmiş durumda.

DİZİYLE BİRLİKTE İNTİHAR ARAMALARI ARTTI!

Washington Post’un haberine göre dizi başladığından beri intihar ve benzeri sorgularda ciddi artış yaşandığını gözlemleyen araştırmacılar, “nasıl intihar edilir” veya “kendinizi nasıl öldürürsünüz” gibi normal insanların pek sorgulamayacağı aramaların ciddi oranda arttığını belirttiler.

PSİKOLOGLAR AİLELERİ UYARIYOR

Olayın büyümesinin ardından Netflix'ten de bir açıklama geldi. Netflix, “Her zaman bu dizinin zor bir konu etrafında tartışma yaratacağına inanıyorduk. Bu, bunu doğrulayan ilginç yarı deneysel bir çalışmadır. Sezon 2'ye hazırlanırken daha fazla araştırma yaparak daha büyük sorumlular alacağız” dedi. Birçok psikolog ve eğitmenin açıklamalarına göre çocuklarınızın bu tarz olaylara meyili varsa, diziden uzat tutmanız öneriliyor.