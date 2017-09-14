Bu ders ‘herkese açık’

‘Herkese açık’ dersler başlıyor. Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker’in geçen yıl ‘Oryantalizm’ odaklı gerçekleştirdiği ‘Herkese Açık Ders’in bu yılki konusu ‘İç içe ayrılıkların edebiyatları: Vizyenos, Seyfettin, Armen’ olarak belirlendi. Ders, 11 Ekim 2017-31 Ocak 2018 tarihleri arasında herkese açık olarak gerçekleştirilecek. Katılım için okuma ödevlerini, sınıf yazılarını, sınavları ve dönem ödevini yapmak gerekecek. Dili Türkçe olan dersin kontenjanı sınırlı. Her hafta okuma kitaplarından ödevlerin verileceği dersler, çarşamba akşamları saat 20.00-22.00 arasında gerçekleşecek. Başarılı katılımcılar, ders bitiminde sertifika almaya hak kazanacak.

İÇ İÇE AYRILIKLAR

Dersin içeriği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Berker, “Geçen yüzyılın başında, Osmanlı cemaatleri arasındaki yakından tanışıklık, ortak veya birbirini tamamlayan bakış açıları ve alışıklıktan başlayıp şevkate uzanan karşılıklı anlayış üretti. Aynı zamanda ‘ötekilik’ korundu. Günümüzde kaybolmuş olan bu bilinç edebiyata, özellikle hikaye ile kısa roman türüne yansıdı. Bu kaynakları kullanarak yerel bilincimizi genişletebilir, bize çok yakın edebi eserlerin tadına varabiliriz. ‘İç içe ayrılıkların edebiyatları’ dersinde her hafta okuma ödevleri olacak. Her hafta ortalama 200 sayfa okuma yapılacak. Dönem ödevi ise romanların siyasi, sosyal ve kültürel çerçevesi üzerine hazırlanacak” dedi.



Başvuru için tıklayın: http://acik-ders.khas.edu.tr/