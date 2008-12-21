Bu derbi tez konusu olur

Gökmen Avcı yazıyor

Anladım ki, bu ÜTOPİK düşünce GALATASARAY ve BEŞİKTAŞ Kulüpleri arasında gerçeğe dönüşebilir.

Hava soğuk. Çok şiddetli olmasa da, yağmur sürekli yağıyor. Taraftarlara şemsiye yasak olsa bile, kimse durumundan şikayetçi değil. Saha kaygan. Sürprizler olabilir.

İki Başkan aralarına Mahmut ÖZGENER’i almışlar sohbet ediyorlar. Ne konuştukları bilinmez ama, samimiyet gözden kaçmıyor. Özel hayatlarındaki dostluğun, yöneticilikleri sebebiyle bozulacağı yok.

İki takımın teknik direktörleri karşılıklı başarı dileklerinde bulunuyor. Formalite icabı değil. İkisinin de hareketlerinden ve gözlerinden anlaşılıyor. Gerçi biri birlerine oyun içinde hain planlar hazırlamışlardır ama, tabii ki kazanmak için.

Futbolcular aralarında şakalaşıyorlar. Birazdan kora kor bir karşılaşma olacak.

Televizyondan görüyoruz ki, VIP Tribünde BEŞİKTAŞlı Rahmi KOÇ ile GALATASARAYlı Mustafa SARIGÜL yan yana.

Bu AHVAL ve ŞERAİT içinde karşılaşma başlıyor.

Her iki takımda galibiyeti istiyor. LINCOLN çok iyi başlıyor. İlk gol SERVET’ten. Daha maçın 8. dakikası. Hakem bu golü vermese çok iyi olurdu. Ama neyse ki başka hata yapmadı. BEŞİKTAŞ hemen toparlanıp 13. dakikada beraberliği yakaladı. Ardından birinci penaltı. BAROS skoru 2-1’e getirdi. Maç o kadar hareketli ki, ilk yarının sonlarına doğru, böyle giderse herhalde hiçbir futbolcu bu maçı ayakta tamamlayamaz diye düşünüyorum.

Karşılaşma esnasında karşılıklı centilmenlik devam ediyor. Takım arkadaşları kendi aralarında yaptıkları hatalarda hemen özür diliyorlar. Rakiplerine yaptıkları hareketlerden sonra, özür dileyip, ayağa kalkmalarına yardımcı oluyorlar. HOLOSKO penaltının haklı olduğunu RÜŞTÜ’ye söyleyip itirazları ve neticesinde oluşabilecek kartları önlüyor. İkinci yarı ARDA yere düşünce, hakeme kendisinin düştüğünü söyleme samimiyetini gösterdi.

DELGADO’nun ilk sarı kartındaki pozisyona bakarsak, başka bir maçta bu pozisyon olsaydı, en az 5 GALATASARAYlı DELGADO’ya saldırırdı. Maç boyunca sadece ikili polemikler yaşandı.



İkinci yarı daha hareketli başladı. DELGADO kendisine yapılan faulden sonra, derdini anlatamayıp, MALUM HAREKETİ yapınca oyun dışı kaldı. Ardından BAROS’un 2. golü geldi. DEMİRÖREN golü alkışlıyordu. HOLOSKO takımını attığı güzel golle ateşlemeye çalıştı ama, kazanılan ikinci penaltı ve BAROS’un üçüncü golü skoru 4-2 yapıyordu. Son dakikaya kadar her iki takımda çalıştı, pozisyon aradı. İyi oynayanlar kim mi? LINCOLN, ARDA, BAROS, AYHAN. YOK YOK. Liste yapmaya gerek yok. Bütün takım dersek yeter. Her iki takımda maça çok iyi hazırlanmış.

Maç bitti. Centilmenlik devam etti. Kimse üzülmesin.

Birkaç hoş olmayan hareket vardı ama, bunları konuşmamak gerek diye düşünüyorum. Çünkü tartıya koyarsak, çok az yer tutuyor.

Bu maç TEZ KONUSU OLABİLECEK UNSURLARA SAHİP. Bunu DEĞERLENDİRMEK LAZIM.