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    Bu davada birileri yalan mı söylüyor?

    BERLİN
    16.01.2018 - 14:09 | Son Güncelleme:

    Türkiye kökenli Derya G., annesi, babası ve amcasını, kendisini Türkiye’ye kaçırarak, zorla evlendirmekle suçluyor. Bu suçlamalardan dolayı Almanya’nın Stuttgart Eyalet Mahkemesi’nde yargılanmaya başlanan aile ise kızları Derya’yı suçluyor: “Uyuşturucu bağımlısı ve psikolojik sorunları var!”

    ALMANYA’nın Stuttgart Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada, kızlarını Türkiye’ye kaçırarak zorla evlendirmekle suçlanan Türk aile, mahkemenin “Suçunuzu kabul edin, tecil cezasıyla davayı kapatalım” teklifini reddetti. Aile şimdi olayın yaşandığı Bingöl’de polis memurlarından kızın yakınlarına ve komşularına kadar herkesin Stuttgart mahkemesine çağrılarak, tanık olarak dinlenmesini istedi.

    SUÇLANAN AİLENİN İDDİALARI
    Bingöllü aile, kızlarının zorla evlendirme suçlamasının asılsız olduğunu, psikolojik sorunları bulunduğunu, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, uyuşturucudan kurtulmak için kendi rızasıyla Türkiye’ye giderek evlendiğini savunuyor.

    DERYA MAHKEMEDE DE SUÇLADI
    Pazartesi günü başlayan mahkemede ailesini dava eden Derya G., tanık olarak dinlendi. Derya G., zorla Türkiye’ye kaçırıldığını, orada ev hapsinde tutulduğunu ve zorla evlendirildiğini anlattı.

    Bu davada birileri yalan mı söylüyorAileye göre Derya zorla değil kendi isteğiyle evlendi. Düğününde gelinlik giyip halay çekti.

    DÖNÜP, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
    İddianameye göre Derya G., 2011 mayıs ayında kahvesine ilaç atılıp bayıltılarak Türkiye’ye kaçırıldı. Bingöl’de büyükannesinin evine kapatıldı. Pasaportuna el konuldu. Aynı yılın aralık ayında Bingöl’de birisiyle zorla evlendirildi. 1.5 yıl evli kalan Derya, İzmir’e gidip Alman Başkonsolosluğu’ndan yardım istedi ve 2013 ocağında İzmir’den Hannover’e geldi. Ailesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

    BİNGÖL POLİSİ GİZLİCE TAKİP ETTİ
    Derya G., 2011’de Türkiye’ye gittikten sonra işyerine gelmeyince, iş arkadaşları kaçırıldığı şüphesiyle polise suç duyurusunda bulundu. Alman polisi, Interpol aracılığıyla Türk polisinden olayı araştırmasını istedi. Bu talep Derya’nın yaşadığı Bingöl’de polise iletildi. İddiaya göre Bingöl polisi, Derya ile üç kez bir odada görüşerek, zorla ev hapsinde tutulup tutulmadığını sordu. Ayrıca yalnız dışarı çıkabiliyor mu diye gizlice izledi. Bingöl polisi, ev hapsinde tutulduğu şüphesi bulunmadığına dair tutanak tutarak, Interpol’e bildirdi ve soruşturma kapandı. Ancak Derya, Almanya’ya döndükten sonra ailesi hakkında suç duyurusunda bulundu ve 7 yıl önce açılıp kapanan soruşturma yeniden açıldı.

    AMCAYA GÖRE KESİNLİKLE YALAN
    Derya’nın, “Kahveme ilaç atıp beni bayılttıktan sonra Türkiye’ye kaçırdı” diye suçladığı amcası, iddianın doğru olmadığını söylüyor. Amcası, Derya’nın isteğiyle buluştuklarını, yeğeninin rızasıyla onu otomobille Türkiye’ye götürdüğünü, birçok sınır kapısından kontrollerden geçtiklerini, eğer rızası olmasaydı, sınırlarda polise, “Beni zorla kaçırıyorlar” demesinin yeterli olacağını savunuyor.
    Amcası ayrıca Derya’nın Bingöl’de özel hastanede çalıştığına işaret ederek, ev hapsinde bulunan birinin nasıl olup da serbest çalışacağını soruyor.

    HEPSİNİ KENDİSİ İSTEDİ
    Anne babası da kızlarının psikolojik sorunları olduğunu, intihara teşebbüs ettiğini, uyuşturucu sorunlarından dolayı Türkiye’de tedavi görmek için kendi rızasıyla gittiğini, kendi isteğiyle Türkiye’de evlendiğini, evliliği yürümeyince, altınları alarak kaçtığını savunuyor.
    Mahkeme aileye suçlamaları kabul etmeleri durumunda tecilli ceza teklif etti. Ancak aile kesinlikle böyle bir suçlamayı kabul edemeyeceklerini belirterek, teklifi reddetti. Bingöl’den tanıkların çağrılarak, olayın tamamen açıklığa kavuşmasını ve kendilerinin aklanmasını istedi.
    Bu arada Derya, annesi, babası ve amcasından 25 bin euro tazminat da istiyor.
    Duruşma 2 Şubat’ta devam edecek.

    Etiketler: Derya G.
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