Bu dairenin fiyatı rekor kırdı! Bakın neden...

30 binden fazla ziyaretçi proje maketleri inceledi, yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Yüksek ve gösterişli binalarıyla tanınan Dubai ekonomisinde yaşanan sorunlar nedeniyle bir süre şova ara vermişti ama fuarda harekete geçildi.

Mimarisi ve büyüklüğü ile dikkat çeken projeler Cityscape’de görücüye çıktı.

Öne çıkan projeler ve fuardan notlar şöyle;

27.7 MİLYON DOLARLIK REKOR SATIŞ

Cityscape Global 2017 Fuarı’nda bu yıl Dubai’de bulunan konut projelerine sıcak satış izni verilmesi Emirliğin konut satış rekorunu beraberinde getirdi. Dubai merkezli gayrimenkul geliştirme şirketi Omniyat Group, One Palm projesinde yer alan 2 bin 738 metrekarelik penthouse daireyi 102 milyon dirheme (27.7 milyon dolar) sattığını açıkladı. Omniyat Group CEO’su Mahdi Amjad, adını açıklamadığı Körfezli bir yatırımcıya yapılan satışla daha önce 60 milyon dirhem olan ‘Emirliğin en değerli dairesi’ rekorunun kırıldığını ifade etti.

680 MİLYON DOLARA VENEDİK KURACAK

İtalya’nın dünyaca ünlü Venedik şehrinin bir kopyasının Dubai’de yapımına başlanıyor. 680 milyon dolara mal olacak ve 2020 yılında tamamlanacak projenin en önemli özelliği Dubai kıyılarından yaklaşık 4 kilometre açıkta tamamen yüzer vaziyette bulunacak olması. Venedik’teki San Marco Meydanı’ndaki gibi ana bir yapının bulunacağı projede, 12 farklı yüzer adacık bulunacak. 180’i denizaltında olmak üzere 414 konaklama kabini, 12 farklı restoranı, SPA alanı ve gondolları ile tamamen Venedik esintisine sahip olacak küçük şehir aynı zamanda dünyanın ilk 5 yıldızlı yüzen şehri unvanını da ele alacak. Turizme de katkı sağlamak beklenen projeye günlük 3 bin ziyaretçi tekne, deniz uçağı ve helikopterler ile taşınacak. Kleindienst firması tarafından hayata geçirilecek projenin yapımına 2018 yılının ilk çeyreğinde başlanacak.

EXPO’YA HAZIRLIK

2020’de Expo’ya ev sahipliği yapacak Dubai, hayata geçireceği planları Cityscape’de görücüye çıkardı. Buna göre Expo faaliyetleri için 4.3 kilometre karelik devasa alan ayıran Dubai, bölgeye District2020 adını verdi. Nisan 2021’e kadar sürecek ve Ortadoğu’nun ilk Expo’su olacak etkinliğin düzenleneceği District2020 bölgesinde dev bir merkez inşa edilecek.

HAVALİMANI ÇEVRESİNE YENİ ŞEHİR

Dubai hükümeti tarağından geliştirilen Dubai South projesi yeni yapılan havalimanın çevresinde hayata geçecek. Proje Paris şehrinden büyük olarak değerlendirilirken, projenin kurgu tarzı 3. Havalimanını akla getiriyor. Dubai South İstanbul’da hayata geçecek yeni havalimanı gibi dünyanın en büyük havalimanlarından birinin etrafında şekilleniyor. Türk inşaat sektörünü de takip ettiklerini belirten Dubai South projesi geliştiricilerinden SVP Başkan Yardımcısı Justin Wilshaw, “Güçlü bir sektör var ve ciddi potansiyel barındırıyor” dedi.

SAHİLE 180 METRE REZİDANS

Dubai merkezli Nakheel, Palm Jumeirah’daki yüksek katlı sahil konut projesini tanıttı. 180 metre yüksekliğindeki Palm Beach Residences, 250 daireden oluşacak. Körfezi ve Dubai silueti manzaralı projenin 38. katında gökyüzü salonu da bulunacak. Nakheel, fuarda 1.08 milyar dolarlık projelerini tanıtacak.

YALOVA VE TRABZON AŞKI

Fuarda stantları gezen Körfezli yatırımcılara “Türkiye ile ilgili ne düşünüyorsunuz” diye sorduk. Çoğu daha önce Türkiye’ye tatil için gelmiş, bir kısmının da evi var. Ülkeye ilgi İstanbul’la da sınırlı değil. Arap yatırımcılar şunları söyledi: “ İstanbul, Bursa, Yalova ve Trabzon’u seviyoruz. Havası güzel, yeşil ve su var. Müslüman ülke bizim kardeşimiz.” Ancak Türkiye’de yabancıya sağlanan KDV muafiyeti ve fırsatlar konusuna yeterli bilgiye sahip olmamalar da dikkat çekti.