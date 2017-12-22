Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Bu da Selfie çeken drone: PITTA

    Bu da Selfie çeken drone: PITTA

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 13:28 | Son Güncelleme:

    Drone'un bu halini kimse görmemiştir. 200 gram ağırlığında olan PITTA, selfie de çekebiliyor, drone görevi de görebiliyor.

    Hem selfie yapabilen hem de gerektiğinde bir drone olarak da kullanılabilen PITTA satışta. Modüler bir yapıya sahip, 170 mm boyunda ve 200 gram ağırlığında olan PITTA, hem ekonomik hem taşınabilir hem de kolay bir çözüm yolu sunan bir kamera

    PITTA ne yapabiliyor?

    PITTA, kutudan çıktığında yayında uçuş için gerekli malzemesiyle geliyor. O malzeme sayesinde PITTA drone olarak da kullanılabiliyor. Yine kutudan çıkan başka bir malzeme sayesinde PITTA, kullanıcılara hemen bir aksiyon kamerası oluyor. Öte yandan PITTA'yı kullanacak olanlar, evlerinin bir köşesine konumlandırabilir ve güvenlik kamerası olarak da kullanabilir. Time-lapse ve 60 FPS hızında slow motıon video çekebilen PITTA, kullanıcılarının telefonlarına indirdikleri bir uygulama sayesinde kontrol edilebiliyor. Küçük boyutlarda ve hafif olan ürün, otomatik olarak kullanıcıların selfiesini çekebilme, kullanıcılarını takip edebilme ve otomatik olarak başlangıç noktasına dönüp iniş yapabilme özelliklerine sahip. 

    Bu da Selfie çeken drone: PITTA

    4K çözünürlükte 13 MP kameranın da olduğu ürün, 30 kare saniye yapabiliyor. Aksiyon kamerası olarak kullanıldığında 100 dakika çekim şansı sunan cihazın uçuş süresi ise 15 dakika olarak kısıtlanmış. Ayrıca ürün yine aksiyon kamerası olarak kullanıldığında kullanıcılara, sönsörleriyle gelen bilgiyi işleyerek, sarsıntısız ve kaliteli çekim sunuyor. 

    Türkiye'ye kargo ücretinin bulunmadığı ürünün Mayıs 2018'de teslimatına başlanılacağı ve kutudan da; PITTA, drone aksesuarı, aksiyon kamerası aksesuarı, şarj istasyonu ve bir hediye kutusu ile çıkacak. Son olarak bazı paketlere pervane koruyucu da konacağı biliniyor.

    Bu da Selfie çeken drone: PITTA

    Cihazın bazı paketleri:

    1 Adet PITTA= 289 Dolar

    1 Adet PITTA (Pervane Koruyuculu)= 299$

    Etiketler: Cihaz
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri