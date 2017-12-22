Bu da Selfie çeken drone: PITTA

Hem selfie yapabilen hem de gerektiğinde bir drone olarak da kullanılabilen PITTA satışta. Modüler bir yapıya sahip, 170 mm boyunda ve 200 gram ağırlığında olan PITTA, hem ekonomik hem taşınabilir hem de kolay bir çözüm yolu sunan bir kamera.

PITTA ne yapabiliyor?

PITTA, kutudan çıktığında yayında uçuş için gerekli malzemesiyle geliyor. O malzeme sayesinde PITTA drone olarak da kullanılabiliyor. Yine kutudan çıkan başka bir malzeme sayesinde PITTA, kullanıcılara hemen bir aksiyon kamerası oluyor. Öte yandan PITTA'yı kullanacak olanlar, evlerinin bir köşesine konumlandırabilir ve güvenlik kamerası olarak da kullanabilir. Time-lapse ve 60 FPS hızında slow motıon video çekebilen PITTA, kullanıcılarının telefonlarına indirdikleri bir uygulama sayesinde kontrol edilebiliyor. Küçük boyutlarda ve hafif olan ürün, otomatik olarak kullanıcıların selfiesini çekebilme, kullanıcılarını takip edebilme ve otomatik olarak başlangıç noktasına dönüp iniş yapabilme özelliklerine sahip.

4K çözünürlükte 13 MP kameranın da olduğu ürün, 30 kare saniye yapabiliyor. Aksiyon kamerası olarak kullanıldığında 100 dakika çekim şansı sunan cihazın uçuş süresi ise 15 dakika olarak kısıtlanmış. Ayrıca ürün yine aksiyon kamerası olarak kullanıldığında kullanıcılara, sönsörleriyle gelen bilgiyi işleyerek, sarsıntısız ve kaliteli çekim sunuyor.

Türkiye'ye kargo ücretinin bulunmadığı ürünün Mayıs 2018'de teslimatına başlanılacağı ve kutudan da; PITTA, drone aksesuarı, aksiyon kamerası aksesuarı, şarj istasyonu ve bir hediye kutusu ile çıkacak. Son olarak bazı paketlere pervane koruyucu da konacağı biliniyor.

Cihazın bazı paketleri:

1 Adet PITTA= 289 Dolar

1 Adet PITTA (Pervane Koruyuculu)= 299$