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    Bu da oldu: 'İkinci eş' için web sitesi

    Hilal Sarı (DHA)
    31.10.2017 - 15:57 | Son Güncelleme:

    İngiltere'de 'secondwife' yani ikinci eş anlamına gelen bir web sitesi kadınların ikinci eş olmak için erkek, erkeklerin ise ikinci eş olmak isteyen kadın bulmasına yardımcı olmak için kullanılıyor.

    İngiltere'de kurulan bir web sitesi insanların dini nikahla evlenebileceği ikinci bir eş bulmasına yardımcı oluyor. İngiltere’de yasal olarak bir erkeğin birden fazla kadınla evlenebilmesi mümkün değil. Fakat "secondwife" yani ikinci eş anlamına gelen bir web sitesi kadınların ikinci eş olmak için erkek, erkeklerin ise ikinci eş olmak isteyen kadın bulmasına yardımcı olmak için kullanılıyor.

    İngiltere’de dini nikahla yapılan bu tür evlilikleri engelleyebilecek herhangi bir kanun ise henüz yok.

    Portalın yaratıcısı Azad Chaiwala “İkinci eş web sitesi secondwife benim bir ihtiyacımdan doğdu ve aynı durumda insanların olabileceğini düşündüm. Kuran'da erkek eşlerine adil davrandığı takdirde dört kadınla bile evlenmesine izin var. Aldatmak veya hayat kadınlarıyla olmak ilişkiler için kötü” diye konuştu.

    Etiketler: site
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