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    Bu da oldu!.. 10 litresini 200 liradan satıyor

    DHA
    16.10.2017 - 07:32 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'da restoran işleten 58 yaşındaki Mustafa Hazar, çam kozalağı, çıra, yumurta, balık ve ahtapot başta olmak üzere 226 çeşit turşu kurdu. Rusların ahtapot turşusunun müdavimi olduğunu belirten Hazar, “Ruslar, bu turşuya bayılıyor. 10 litresini 200 TL'ye alıyor" dedi.

    Muratpaşa İlçesi Lara bölgesinde 27 yıldır restoran işleten Hazar, 226 farklı ürünün turşusunu kurdu. Hemen hemen tüm meyvelerin yanı sıra çam kozalağı, çıra, bıldırcın ve tavuk yumurtası, balık, yer elması, şeker pancarı, fındık ve ahtapottan da turşu kuran Hazar, restoranının büyük bir yerini turşulara ayırdı. Hazar'ın en çok dikkat çeken turşu çeşitleri ahtapot, balık ve yumurta olurken, 10 litrelik ahtapot turşusu, 200 TL'den alıcı buldu.

    Turşuların ününü duyanların, Konya'dan dahi geldiğini belirten Hazar, turşunun sağlığa çok faydalı olduğunu kaydetti. Bağırsak, böbrek ve karaciğere iyi gelen turşu çeşitleri olduğunu dile getiren Hazar, “Acılı turşu, suyu boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir. Kaya koruğu Akdeniz sahillerinde yetişir ve turşusu guatra iyi gelir. Kapari turşusu karaciğeri yeniler ve siroza iyi gelir. Lahana turşusu çok özel bir probiyotiktir bağırsaklara çok faydalıdır" dedi.

    RUSLARIN BAYILDIĞI TURŞU

    Turşu yapmanın gizli bir sırrı olmadığını, herkesin turşu yapabileceğini söyleyen Hazar, en büyük sırrın 'sevgi' olduğunu belirtti. Herkesin dikkatini, ahtapot turşusunun çektiğini dile getiren Hazar, “En ilginç turşularımdan biri. Ruslar bu turşuya bayılıyor. Ahtapotun yıllarca salatasını yapardık. 'Salatası oluyorsa turşusu neden olmasın' dedim ve yaptım. Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum. Onun dışında yumurta turşularım var, tadı peyniri andırır. Hamsi turşusu var" diye konuştu.

    AŞEREN KADINLAR, ANTALYA DIŞINDAN GELİYOR

    Mustafa Hazar, kışın yaz meyvelerinin turşusunun daha çok satıldığını söyledi. Aşeren hamileler için Antalya dışından gelenler olduğunu da belirten Hazar, “Meyvelerden aklınıza ne gelirse var. Kışın yaz meyvelerinin turşusu, hamile müşterilerimiz tarafından tercih ediliyor. Burdur, Isparta, Konya'dan gelen misafirlerimiz oluyor" dedi.

    Akdeniz bölgesinde iklimin sıcak olması nedeniyle turşularını limonla yaptığını anlatan Hazar, sirkeyle yapınca, havanın sıcak olması nedeniyle ürünlerin çabuk eridiğini söyledi. Soğuk iklimlerde, genelde sirke tercih edildiğini belirten Hazar, evinde turşu yapacaklar için ince tuz yerine kaya tuzu kullanmalarını, arıtılmamış kireçli suyla ve ürünleri haşlamadan turşu kurmaları yönünde tavsiyede bulundu.

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