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Bu da ekonominin Rabiası

Hürriyet Haber
01.11.2017 - 13:17 | Son Güncelleme:

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, TİM'in İhracat Haftası'nda yaptığı konuşmada ihracatın arttığını ancak ithalatın ondan daha hızlı artmasının onu mutsuz ettiğini söyledi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasında şunları kaydetti: "İhracata hep vurgu yapıyoruz ama ithalat yüzde 15 büyüdü. Bir şey yapmak lazım, ihracatımızı mutlaka büyüme hızını ithalatın büyüme hızının üzerine çıkarmamız lazım. İki açık veren ülkeyiz petrol fışkırmıyor, doğalgaz fışkırmıyor daha çok üreteceğiz daha çok insana iş sağlayacağız ve ürettiğimizi tüm dünyaya dağıtacağız refahı artıracağız bunu da adil bir şekilde paylaştıracağız.

Yatırım, üretim, istihdam, ihracat. Dört konu işte Rabia, ekonominin Rabiası da bu. Bugün burada açıklıyorum, kafanıza koyun. Bunun için ne lazım, yatırım için siz hazırsanız biz dünden hazırız, teşvikse teşvik kaynaksa kaynak tüm bunlar var istihdam derseniz dünyada olmadığı kadar genç dinamik nüfus var üreteceksiniz maliyetinizi düşürmeniz için gereken neyse biz o desteği veriyoruz vermeye devam edeceğiz satmanız için ihracatçıların TİM'i de var."

 

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , Ekonomi
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