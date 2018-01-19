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    Bu da BB’nin itirafı

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 01:18 | Son Güncelleme:

    Özellikle sinema sektöründeki kadınların uğradığı erkek tacizlerine karşı başlayan ‘Me too’ (Ben de) hareketine bir darbe de bir zamanların ‘efsane’ yıldızı Brigitte Bardot’dan geldi.

    Başını Hollywood’da çalıştıkları erkeklerin cinsel tacizlerine uğrayan kadın yıldızların çektiği ve buna karşı başkaldırıyı savunan ‘Me too’ (Ben de) haraketine, Fransız yıldız Catherine Deneuve’den sonra yine eski bir efsane olan Brigitte Bardot da darbe vurdu. Paris Match dergisine konuşan ve ‘Ben de tacize uğradım’ kampanyasına karşı pozisyon alan Bardot, birçok kadın oyuncunun rol kapmak için yapımcılara yaklaştığını ileri sürerek, “Sonra ‘Tacize uğradım’ diyorlar” iddiasında bulundu. Bardot sözlerini, “Ben asla cinsel taciz kurbanı olmadım. Erkeklerin güzel olduğumu, güzel popom olduğunu söylemelerinden hep hoşlandım” diyerek tamamladı. Fransa’nın aşırı sağ partisi Ulusal Cephe’yi destekleyen Bardot, cinsel tacize uğradığını iddia eden kadınların yalnızca ünlü olmaya çalıştıklarını savundu.

     

    Etiketler: gazetehaberleri , bb
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