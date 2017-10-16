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    Katliam yapan bu adam 'Sarhoştum' deyip kurtulacak mı!

    Süleyman EKİN / ANTALYA, (DHA)
    16.10.2017 - 07:06 | Son Güncelleme:

    Antalya'da, aldığı evin taksitlerini ödemekte zorlandığı öne sürülen 54 yaşındaki Sertok Özen, alkollü vaziyette tartıştığı 47 yaşındaki eşi Hanife Özen ile Esra Özen’i (23) tüfekle öldürdü. Bacanağı Osman Göçer’in de evine giden Özen, onu öldüremeyince kaçtı.

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan korkunç olay şöyle gelişti: Kısa süre önce şoför olarak çalıştığı süt ve süt ürünleri firmasından emekli olup, ayrılan Sertok Özen, krediyle ev satın aldı. Özen, 2 bin TL emekli maaşının 1500 TL’siyle kredi taksidi ödemeye başladı.

    EŞİNİN BAŞINA, KISININ BOĞAZINA ATEŞ ETMİŞ

     Dün gündüz saatlerinde Akseki’ye giden Özen, gece yarısı evine döndü. Eve alkollü geldiği iddia edilen Özen, tartıştığı eşi Hanife Özen’in başına, üniversite öğrencisi kızı Esra Özen’in ise boğazına tüfekle ateş etti. Anne ve kızı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Sertok Özen’in 19 yaşındaki oğlu Şafak Özen’in ise olay sırasında evde olmadığı için katliamdan kurtulduğu belirtildi.

    Ardından Muratpaşa Mahallesi’nde oturan bacanağı Göçer’in evine giden Özen, kendisine kapıyı açan bacanağına tüfeği doğrulttu.
    NAMLUYU TUTUP YUKARI KALDIRDI, HAYATI KURTULDU

     Göçer’in, ani bir hareketle namlunun yönünü yukarı doğrultmasıyla tüfek ateş aldı. Özen paniğe kapılıp, kaçarken Osman Göçer ve eşi Emine Göçer polisi aradı.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, buradaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Özen’in evine gitti. Ekiplerin evde yaptığı incelemede, anne ve kızın cansız bedeni bulundu.

    Polis ekipleri, kaçan Sertok Özen’i yakalamak için çalışma başlattı.

     

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , cinaye , antalya haberleri , cinayet , koca , aile , alkol
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