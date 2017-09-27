Bu çiçek gibi yapın!

200 milyon dolarlık servete sahip Fux’ta bu öyle bir saplantı haline gelmiş ki, 44 binden fazla renk paletine sahip Rolls-Royce’den her defasında bunların dışında özel bir renk ve opsiyon istiyor.

Bugüne kadar 10 Rolls-Royce otomobili için özel renk siparişi veren ve aracı kişiselleştiren Fux, 11’inci Rolls-Royce otomobili ‘Dawn’ için de California Pebble plajının çimlerinde bulduğu fuşya rengindeki çiçeği seçmiş. Fux, geçen yıl çimlerde bulduğu çiçeğin yapraklarını aracı ona göre tasarlamaları için Rolls-Royce tasarımcılarına teslim etmiş. ‘Dawn in Fuxia’ ismini alan bu özel model Fux’un bulduğu çiçek ile eşleşen canlı renklerle tamamlandı ve geçtiğimiz günlerde kendisine teslim edildi. Fux’a daha önce de bugüne kadar yapılmış en kişisel ‘Dawn’ modeli kendi isminden esinlenerek adlandırılmış “Fux mavisi” rengi ile sunulmuştu.







2005’TE BAŞLADIM

Rolls-Royce ailesi tarafından kendisi için yapılan teslim seremonisine katılmak ve sonucu görmek için Pebble plajına geri dönen Michael Fux, “2005 yılında ilk ısmarlama otomobilimi sipariş ettiğimde, bu zamana kadar sipariş edilmiş diğer otomobillerden bütünüyle farklı bir şey istedim. Biliyordum ki tasarımcılar, keşfedebileceğim çok fazla yaratıcılığa sahiplerdi.

Rolls-Royce markasının mirasını ve bu otomobilleri çok seviyorum. Benim gibi Rolls-Royce sahiplerine, ısmarlama zarfını daha fazla açmaları için her zaman meydan okuyorum” açıklamasını yaptı. Aracın tesliminde yer alan Rolls-Royce CEO’su Torsten Müller ise, “Michael, Rolls-Royce için çok özel bir patrondur. Rolls-Royce tasarımcıları onunla çalışmayı çok seviyor, çünkü onları yaptıkları işi daha üst seviyeye çıkarmaya ve gerçek bir sanat eseri sunmaya zorluyor” dedi.





Bu renkler Fux’a rezerve

Rolls-Royce renk kolleksiyonunda sadece Michael Fux için rezerve edilmiş renkler şunlardır;

-Fux Fuşyası

-Fux Mavisi

-Fux yoğun yeşim incisi

-Fux yeşil yeşim incisi

-Fux derin mor

-Fux Şeker kırmızısı

-Fux Yeşili