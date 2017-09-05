Bu bulmacayı çözene 1 milyon dolar ödül... İşte o soru

Bir matematik sorusu çözerek 1 milyon doların (Yaklaşık 3.5 milyon TL) sahibi olabilirsiniz.

Zira bilim insanları 'Queen’s Puzzle' isimli klasik satranç oyunundaki karmaşık durumu çözen kişiye 1 milyon dolar verileceğini açıkladı.

İlk olarak 1848 yılında yazılan 'Queen’s Puzzle'da 1 milyon dolara sahip olmanızı sağlayacak soru ise şöyle...

8 basamaklı bir satranç tahtasının üzerine 8 adet veziri nasıl yerleştirirseniz iki vezirden biri diğerini doğrudan tehdit etmez?

St. Andrews Üniversitesi’nden Ian Gent bu sorunun yüzlerce farklı cevabı olabileceğini belirterek aranan cevabı şöyle açıklıyor:

"Soru sadece tahta boyutunun artırıldığı bir durum değil. Tahta üzerine bazı vezirler daha önceden yerleştirilmiş olsaydı, bu vezirleri hareket ettirmeden Queen’s puzzle’a bir çözüm getirebilir miydiniz?"