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    Bu bulmacayı çözene 1 milyon dolar ödül... İşte o soru

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 19:02 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 19:03

    'Queen’sPuzzle' isimli klasik satranç oyunundaki karmaşık durumu çözen kişiye 1 milyon dolar ödül verilecek.

    Bir matematik sorusu çözerek 1 milyon doların (Yaklaşık 3.5 milyon TL) sahibi olabilirsiniz.
    Zira bilim insanları 'Queen’s Puzzle' isimli klasik satranç oyunundaki karmaşık durumu çözen kişiye 1 milyon dolar verileceğini açıkladı.
    İlk olarak 1848 yılında yazılan 'Queen’s Puzzle'da 1 milyon dolara sahip olmanızı sağlayacak soru ise şöyle...

    8 basamaklı bir satranç tahtasının üzerine 8 adet veziri nasıl yerleştirirseniz iki vezirden biri diğerini doğrudan tehdit etmez?
    St. Andrews Üniversitesi’nden Ian Gent bu sorunun yüzlerce farklı cevabı olabileceğini belirterek aranan cevabı şöyle açıklıyor:
    "Soru sadece tahta boyutunun artırıldığı bir durum değil. Tahta üzerine bazı vezirler daha önceden yerleştirilmiş olsaydı, bu vezirleri hareket ettirmeden Queen’s puzzle’a bir çözüm getirebilir miydiniz?"

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , bulmaca , bilmece , ödül , soru , yanıt
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