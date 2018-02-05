Bu bölümleri seçenlere aylık 500 TL burs

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay tarafından ilk olarak 2016’da başlayan kampanya sayesinde üniversitedeki fakülte ve meslek yüksekokullarının yüzde 65’inde öğrenciler burs alabiliyor. Başarılı öğrencilerin Uludağ Üniversitesi’ni tercih etmelerini sağlamak amacıyla başlatılan kampanyaya önceki ay 10 öğrenci ile katılan özel hastane tarafından ikinci kez destek geldi. Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni seçecek en yüksek puanlı 10 öğrenciye daha hastane tarafından aylık 500 TL başarı bursu verilecek. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi veya Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni tercih edecek en yüksek puanlı 25’er öğrenci mezun oluncaya kadar aylık 500 TL başarı bursu alabilecek. Üstelik dönem sonunda sınıfını birincilikle bitirmeye hak kazanan öğrenciye ayrıca 750 TL’lik bir burs daha verilecek. Başarı bursu protokolü UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Özel Ceylan International Hospital Hastane Müdürü Aşır Özen tarafından imzalandı.

Son iki yıldır giderek büyüyen bir kampanyayı oluşturmuş olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Rektör Yusuf Ulcay, “Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimler Fakültesi için 2017 sonunda ve 2018 başında toplam 5 protokol imzalamış olduk. Bu iki fakülteyi tercih edecek 25’er öğrencimize burs verebileceğiz. Bu da bizi tercih edecek öğrencilerin daha başarılı olmasına vesile olacak. Emeği geçen herkese ve bizlere destek olan Bursalı firmalarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Protokol imzaladığımız firmalarımızla ilişkilerimizin sadece burs protokolünde kalmasından yana değiliz. Bu firmalarımızla iş birliği de yapmak istiyoruz. Karşılıklı katma değer oluşturacak Ar-Ge projelerini de birlikte yapabilme şansımız var” dedi.