Beşiktaş, bu sezon ilk kez İnönü'de taraftarıyla buluşacak... Fatih Kaya yazıyor

Bekleyiş sona eriyor... Bundan daha büyük bir heyecan olabilir mi?

Hiç uzatmıyorum!

Son şampiyonun ilk maçını, taraftardan daha çok bekleyen çıkarcı parazitler varmış!

Korsan Yuvaları(!)...

Onlarca...

Beşiktaş'ın, İstanbul'da bu kadar satış yapan 'Kartal Yuvası' yok...

Atkılar, şapkalar, bileklikler, formalar(!)...

Arma Beşiktaş'ın arması, ama satanlar kim?

İnönü'nün 100 metre ilerisinde yetkilerin gözünün içine baka baka satış yapıyorlar!

Yazıklar olsun!

Beşiktaş'ın Pazarlama ve Kartal Yuvası'ndan Sorumlu Üyesi Sevgili Hakan Aksoy, belki korsan satış yapanlarla mücadele ediyor...

Fakat, 'Korsan Yuvaları' her maç aynı yerde yeniden açılıyor!

Sorun ilk bakışta Beşiktaş Kulübü'nün sorunu gibi görünebilir. Aslı mı? Hayır, öyle değil...

Beşiktaş Kulübü kadar sınırları içinde korsan satışı yapılan belediyelerde sorumludur...

Maç günleri Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyesi sınırlarında satış yapan bu ne olduğu belli olmayan insanlar hiç bir görevliyi rahatsız etmiyor mu?

Sadece maç günleri görevlendirilen bir ekiple korsan satış engellenebilir...

Özellikle Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal'ın bu konuda çok daha hassas olmasını gerekiyor...

Kendi semtimizde, Beşiktaş'ın haklarını zorla gasp edenlere dur demek göreviniz olmalı...

Her yıl milyonlarca lira Beşiktaş'ın kasası yerine, korsanların cebine gidiyor...

Aynı zamanda Beşiktaş'ın kazancından kesilecek vergi de kuş olup uçuyor...

Mekân belli, zaman belli...

Uzaklarda aramaya hiç gerek yok!

Öyle değil mi sevgili Başkanım?

Ciddi şekilde korsan satışları engellenirse her sene bir transfer bu gelirden yapılabilir...

Korsanla mücadele, stadyuma asılan sosyal mesaj içerikli pankarttan daha fazlasını istiyor...

Aslına bakarsak bununla bitmiyor. Bu sadece kendi evimizin önü, her gidilen deplasmanda tezgâh açanlar, el altından satış yapanlar...

Ancak, önce kendi evimizin önünü süpürerek başlayalım...

Gerisi mutlaka gelecektir...

Herkes üzerine düşen görev neyse üstlenmeli...

Daha ciddi adımlar atılırsa, çözülmemesi mümkün değil...

Olayın maddi boyutu budur...



Bir de 'Türk Bayrağına muhalefet' boyutu var!

Beşiktaş'ın bu sezon formasında 2 tane Türk Bayrağı var...

Birincisi; armanın içinde bulunan bayrak...

İkincisi; Şampiyonluğu temsil etmesi için formada bulunan bayrak...

'Korsan Yuvalarında' yerlerde sürünen formalar fazlasıyla vicdanımızı sızlatırken, bir de üzerine Türk Bayrağı'nın aynı muameleye maruz kalması ekleniyor...

Gelişi güzel, yerlere saçılmış formalar!

Anlaşılan korsanların "Türk Bayrağı Kanunu ve Tüzüğünden" haberi yok.



Bakın o tüzüğün 7. maddesinde ne yazıyor;

"Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz."



Bu kadar basit!



Olayın zaten korsan olan yasaklı bir tarafı var, fakat buna daha ciddi ve manevi yönü büyük Türk Bayrağı'na muhalefet içeren unsur da ekleniyor...

Suç kastı içerir mi? Buna ben karar veremem...

Ancak, suç duyurusunda bulunuyorum!

Gereken neyse artık birşeyler yapılmalı...

Çünkü korsanların nereden bakılırsa bakılsın affedilecek hiç bir tarafı yok!



Korsan ürün ihbarı yapmak için;

Http://www.bjk.com.tr/tr/formlar/ihbar.html

ihbar@besiktasjk.com.tr