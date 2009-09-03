BeÅŸiktaÅŸ, bu sezon ilk kez Ä°nÃ¶nÃ¼'de taraftarÄ±yla buluÅŸacak...Â Fatih Kaya yazÄ±yor

BekleyiÅŸ sona eriyor... Bundan daha bÃ¼yÃ¼k bir heyecan olabilir mi?

HiÃ§ uzatmÄ±yorum!

Son ÅŸampiyonun ilk maÃ§Ä±nÄ±, taraftardan daha Ã§ok bekleyen Ã§Ä±karcÄ± parazitler varmÄ±ÅŸ!

Korsan YuvalarÄ±(!)...

Onlarca...

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n, Ä°stanbul'da bu kadar satÄ±ÅŸ yapan 'Kartal YuvasÄ±' yok...

AtkÄ±lar, ÅŸapkalar, bileklikler, formalar(!)...

Arma BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n armasÄ±, ama satanlar kim?

Ä°nÃ¶nÃ¼'nÃ¼n 100 metre ilerisinde yetkilerin gÃ¶zÃ¼nÃ¼n iÃ§ine baka baka satÄ±ÅŸ yapÄ±yorlar!

YazÄ±klar olsun!

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Pazarlama ve Kartal YuvasÄ±'ndan Sorumlu Ãœyesi Sevgili Hakan Aksoy, belki korsan satÄ±ÅŸ yapanlarla mÃ¼cadele ediyor...

Fakat, 'Korsan YuvalarÄ±' her maÃ§ aynÄ± yerde yeniden aÃ§Ä±lÄ±yor!

Sorun ilk bakÄ±ÅŸta BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n sorunu gibi gÃ¶rÃ¼nebilir. AslÄ± mÄ±? HayÄ±r, Ã¶yle deÄŸil...

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ kadar sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde korsan satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan belediyelerde sorumludur...

MaÃ§ gÃ¼nleri BeÅŸiktaÅŸ ve BeyoÄŸlu Belediyesi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda satÄ±ÅŸ yapan bu ne olduÄŸu belli olmayan insanlar hiÃ§ bir gÃ¶revliyi rahatsÄ±z etmiyor mu?

Sadece maÃ§ gÃ¼nleri gÃ¶revlendirilen bir ekiple korsan satÄ±ÅŸ engellenebilir...

Ã–zellikle BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Ãœnal'Ä±n bu konuda Ã§ok daha hassas olmasÄ±nÄ± gerekiyor...

Kendi semtimizde, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n haklarÄ±nÄ± zorla gasp edenlere dur demek gÃ¶reviniz olmalÄ±...

Her yÄ±l milyonlarca lira BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kasasÄ± yerine, korsanlarÄ±n cebine gidiyor...

AynÄ± zamanda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kazancÄ±ndan kesilecek vergi de kuÅŸ olup uÃ§uyor...

MekÃ¢n belli, zaman belli...

Uzaklarda aramaya hiÃ§ gerek yok!

Ã–yle deÄŸil mi sevgili BaÅŸkanÄ±m?

Ciddi ÅŸekilde korsan satÄ±ÅŸlarÄ± engellenirse her sene bir transfer bu gelirden yapÄ±labilir...

Korsanla mÃ¼cadele, stadyuma asÄ±lan sosyal mesaj iÃ§erikli pankarttan daha fazlasÄ±nÄ± istiyor...

AslÄ±na bakarsak bununla bitmiyor. Bu sadece kendi evimizin Ã¶nÃ¼, her gidilen deplasmanda tezgÃ¢h aÃ§anlar, el altÄ±ndan satÄ±ÅŸ yapanlar...

Ancak, Ã¶nce kendi evimizin Ã¶nÃ¼nÃ¼ sÃ¼pÃ¼rerek baÅŸlayalÄ±m...

Gerisi mutlaka gelecektir...

Herkes Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen gÃ¶rev neyse Ã¼stlenmeli...

Daha ciddi adÄ±mlar atÄ±lÄ±rsa, Ã§Ã¶zÃ¼lmemesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil...

OlayÄ±n maddi boyutu budur...



Bir de 'TÃ¼rk BayraÄŸÄ±na muhalefet' boyutu var!

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bu sezon formasÄ±nda 2 tane TÃ¼rk BayraÄŸÄ± var...

Birincisi; armanÄ±n iÃ§inde bulunan bayrak...

Ä°kincisi; ÅžampiyonluÄŸu temsil etmesi iÃ§in formada bulunan bayrak...

'Korsan YuvalarÄ±nda' yerlerde sÃ¼rÃ¼nen formalar fazlasÄ±yla vicdanÄ±mÄ±zÄ± sÄ±zlatÄ±rken, bir de Ã¼zerine TÃ¼rk BayraÄŸÄ±'nÄ±n aynÄ± muameleye maruz kalmasÄ± ekleniyor...

GeliÅŸi gÃ¼zel, yerlere saÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ formalar!

AnlaÅŸÄ±lan korsanlarÄ±n "TÃ¼rk BayraÄŸÄ± Kanunu ve TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nden" haberi yok.



BakÄ±n o tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n 7. maddesinde ne yazÄ±yor;

"Oturulan veya ayakla basÄ±lan yerlere konulamaz."



Bu kadar basit!



OlayÄ±n zaten korsan olan yasaklÄ± bir tarafÄ± var, fakat buna daha ciddi ve manevi yÃ¶nÃ¼ bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk BayraÄŸÄ±'na muhalefet iÃ§eren unsur da ekleniyor...

SuÃ§ kastÄ± iÃ§erir mi? Buna ben karar veremem...

Ancak, suÃ§ duyurusunda bulunuyorum!

Gereken neyse artÄ±k birÅŸeyler yapÄ±lmalÄ±...

Ã‡Ã¼nkÃ¼ korsanlarÄ±n nereden bakÄ±lÄ±rsa bakÄ±lsÄ±n affedilecek hiÃ§ bir tarafÄ± yok!



Korsan Ã¼rÃ¼n ihbarÄ± yapmak iÃ§in;

Http://www.bjk.com.tr/tr/formlar/ihbar.html

ihbar@besiktasjk.com.tr