BeÅŸiktaÅŸ, bu sezon ilk kez Ä°nÃ¶nÃ¼'de taraftarÄ±yla buluÅŸacak...Â Fatih Kaya yazÄ±yor
BekleyiÅŸ sona eriyor... Bundan daha bÃ¼yÃ¼k bir heyecan olabilir mi?
HiÃ§ uzatmÄ±yorum!
Son ÅŸampiyonun ilk maÃ§Ä±nÄ±, taraftardan daha Ã§ok bekleyen Ã§Ä±karcÄ± parazitler varmÄ±ÅŸ!
Korsan YuvalarÄ±(!)...
Onlarca...
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n, Ä°stanbul'da bu kadar satÄ±ÅŸ yapan 'Kartal YuvasÄ±' yok...
AtkÄ±lar, ÅŸapkalar, bileklikler, formalar(!)...
Arma BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n armasÄ±, ama satanlar kim?
Ä°nÃ¶nÃ¼'nÃ¼n 100 metre ilerisinde yetkilerin gÃ¶zÃ¼nÃ¼n iÃ§ine baka baka satÄ±ÅŸ yapÄ±yorlar!
YazÄ±klar olsun!
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Pazarlama ve Kartal YuvasÄ±'ndan Sorumlu Ãœyesi Sevgili Hakan Aksoy, belki korsan satÄ±ÅŸ yapanlarla mÃ¼cadele ediyor...
Fakat, 'Korsan YuvalarÄ±' her maÃ§ aynÄ± yerde yeniden aÃ§Ä±lÄ±yor!
Sorun ilk bakÄ±ÅŸta BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n sorunu gibi gÃ¶rÃ¼nebilir. AslÄ± mÄ±? HayÄ±r, Ã¶yle deÄŸil...
BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ kadar sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde korsan satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan belediyelerde sorumludur...
MaÃ§ gÃ¼nleri BeÅŸiktaÅŸ ve BeyoÄŸlu Belediyesi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda satÄ±ÅŸ yapan bu ne olduÄŸu belli olmayan insanlar hiÃ§ bir gÃ¶revliyi rahatsÄ±z etmiyor mu?
Sadece maÃ§ gÃ¼nleri gÃ¶revlendirilen bir ekiple korsan satÄ±ÅŸ engellenebilir...
Ã–zellikle BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Ãœnal'Ä±n bu konuda Ã§ok daha hassas olmasÄ±nÄ± gerekiyor...
Kendi semtimizde, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n haklarÄ±nÄ± zorla gasp edenlere dur demek gÃ¶reviniz olmalÄ±...
Her yÄ±l milyonlarca lira BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kasasÄ± yerine, korsanlarÄ±n cebine gidiyor...
AynÄ± zamanda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kazancÄ±ndan kesilecek vergi de kuÅŸ olup uÃ§uyor...
MekÃ¢n belli, zaman belli...
Uzaklarda aramaya hiÃ§ gerek yok!
Ã–yle deÄŸil mi sevgili BaÅŸkanÄ±m?
Ciddi ÅŸekilde korsan satÄ±ÅŸlarÄ± engellenirse her sene bir transfer bu gelirden yapÄ±labilir...
Korsanla mÃ¼cadele, stadyuma asÄ±lan sosyal mesaj iÃ§erikli pankarttan daha fazlasÄ±nÄ± istiyor...
AslÄ±na bakarsak bununla bitmiyor. Bu sadece kendi evimizin Ã¶nÃ¼, her gidilen deplasmanda tezgÃ¢h aÃ§anlar, el altÄ±ndan satÄ±ÅŸ yapanlar...
Ancak, Ã¶nce kendi evimizin Ã¶nÃ¼nÃ¼ sÃ¼pÃ¼rerek baÅŸlayalÄ±m...
Gerisi mutlaka gelecektir...
Herkes Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen gÃ¶rev neyse Ã¼stlenmeli...
Daha ciddi adÄ±mlar atÄ±lÄ±rsa, Ã§Ã¶zÃ¼lmemesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil...
OlayÄ±n maddi boyutu budur...
Bir de 'TÃ¼rk BayraÄŸÄ±na muhalefet' boyutu var!
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bu sezon formasÄ±nda 2 tane TÃ¼rk BayraÄŸÄ± var...
Birincisi; armanÄ±n iÃ§inde bulunan bayrak...
Ä°kincisi; ÅžampiyonluÄŸu temsil etmesi iÃ§in formada bulunan bayrak...
'Korsan YuvalarÄ±nda' yerlerde sÃ¼rÃ¼nen formalar fazlasÄ±yla vicdanÄ±mÄ±zÄ± sÄ±zlatÄ±rken, bir de Ã¼zerine TÃ¼rk BayraÄŸÄ±'nÄ±n aynÄ± muameleye maruz kalmasÄ± ekleniyor...
GeliÅŸi gÃ¼zel, yerlere saÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ formalar!
AnlaÅŸÄ±lan korsanlarÄ±n "TÃ¼rk BayraÄŸÄ± Kanunu ve TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nden" haberi yok.
BakÄ±n o tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n 7. maddesinde ne yazÄ±yor;
"Oturulan veya ayakla basÄ±lan yerlere konulamaz."
Bu kadar basit!
OlayÄ±n zaten korsan olan yasaklÄ± bir tarafÄ± var, fakat buna daha ciddi ve manevi yÃ¶nÃ¼ bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk BayraÄŸÄ±'na muhalefet iÃ§eren unsur da ekleniyor...
SuÃ§ kastÄ± iÃ§erir mi? Buna ben karar veremem...
Ancak, suÃ§ duyurusunda bulunuyorum!
Gereken neyse artÄ±k birÅŸeyler yapÄ±lmalÄ±...
Ã‡Ã¼nkÃ¼ korsanlarÄ±n nereden bakÄ±lÄ±rsa bakÄ±lsÄ±n affedilecek hiÃ§ bir tarafÄ± yok!
Korsan Ã¼rÃ¼n ihbarÄ± yapmak iÃ§in;
Http://www.bjk.com.tr/tr/formlar/ihbar.html
ihbar@besiktasjk.com.tr
Fatih Kaya yazÄ±yor