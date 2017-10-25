Bu bina sadece taş mekân değil ideallerimizin aynası

AYDIN Doğan Vakfı, eğitim alanındaki faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Aydın Doğan Vakfı’nın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın 1958 yılında mezun olduğu Erzincan Lisesi’nin çok yönlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir süre önce temel atma töreni gerçekleştirilen ‘Aydın Doğan Öğrenci Merkezi ve Konferans Salonu’ dün törenle açıldı.

Erzincan’daki açılışa katılan yetkililer ile Hanzade Doğan Boyner, öğrencilerin hizmetine sunulan merkezi birlikte gezdi.

Açılışa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahri Bayram, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Baro Başkanı Adem Aktürk ile Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Posta Gazetesi Yayın Yönetmeni Rifat Ababay, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Vural, Sedat Ergin, Ertuğrul Özkök, Erol Çamur, Candan Fetvacı, Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Posta Gazetesi Yazarı Candaş Tolga Işık, Hürriyet Gazetesi Yazarı Melis Alphan, Hürriyet Eğitim Editörü Nuran Çakmakçı ve öğrenciler katıldı.

Tuba Nur Bulut

HAYALLERİMİZ GERÇEKLEŞTİ

Törende öğrenciler adına konuşma yapan 11’inci sınıf öğrencisi Tuba Nur Bulut, böyle bir okulda okudukları için çok şanslı olduklarını belirterek şunları söyledi: “Okulumuzda sadece eğitim değil, her türlü sosyal etkinlik ve faaliyetlerde aktif olarak rol alma şansı buluyoruz. Öğrenci merkezimizi hayata geçiren ve hayallerimizi gerçekleştiren Sayın Aydın Doğan mezun olduğu okuluna olan vefasını somut ve net bir şekilde göstererek bizlere örnek olmuştur. Bu manada kendilerine ve Aydın Doğan Vakfı yetkililerine gönülden ve yürekten teşekkürlerimizi, arkadaşlarım olan Erzincan Lisesi öğrencileri adına sunmaktan onur ve gurur duymaktayım. Temel atma töreninde burayı eskitene kadar kullanıp hep ileri doğru adımlar atmaya söz vermiştik. Eğitim ve öğretime verdikleri önemin ve desteğin somut örneği olan bu binada yapacağımız her türlü faaliyet, ileride bizim de okulumuz için bir tuğla dahi koymak adına bu gün burada bize örnek olan Sayın Aydın Doğan’a vefamızın bir simgesi olacaktır. Dolayısıyla bu bina sadece bir taş mekân değil ileride vatanına faydalı olacak olan öğrencilerin ideallerinin aynasıdır.”

MÜZEDE DUYGULU ANLAR

Daha sonra kurdele kesilerek Öğrenci Merkezi ve Konferans Salonu’nun açılışı yapılırken okulda İl Eğitim Tarihi Müzesi de hizmete girdi. Müzede babası Aydın Doğan’ın fotoğrafları ve diplomasından oluşan albümü gören Hanzade Doğan Boyner, duygulu anlar yaşadı. Vali Ali Arslantaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ile Hanzade Doğan Boyner’e günün anısına el işlemeli bakır tepsi hediye etti.

EĞİTİM BURSLARIMIZI ARTTIRIYORUZ

AYDIN Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, açılış töreninde yaptığı konuşmada Erzincan Lisesi’nin aile tarihinde çok önemli yeri olduğunu vurguladı. Babasından Erzincan ve Erzincan Lisesi hikâyelerini dinleyerek büyüdüklerini aktaran Hanzade Doğan Boyner şunları söyledi:

“Bugün dahi babam Erzincan’ı ve bu liseyi özlemle hatırlar, anılarını anlatır. O dönemde memleketi Kelkit’te lise olmadığından eğitimine devam için Erzincan Lisesi’ni seçen babam, sadece Erzincan’ın Kelkit’e yakınlığından dolayı değil, bu lisenin ününü duyduğu için tercihini bu şekilde yapmıştı. Bu tarihi lise, babam da dahil 15 bine yakın mezun vermiştir ve Türkiye’nin dört bir yanında üniversitelerde görev yapan profesörler ve akademisyenler ile valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, şairler, yazarlar, ressamlar, araştırmacılar, gazeteciler ve işadamları yetiştirerek bu haklı üne sahip olmuştur. Çalışmalarımızda eğitim ve özellikle kız çocuklarının eğitimi konusunda yoğunlaşıyoruz. Devletimizden aldığımız güçle, iş ortaklarımızın katkılarıyla, Doğan Grubu olarak yürüttüğümüz ‘Baba Beni Okula Gönder’ projemiz bir eğitim seferberliğine dönüştü.

KIZ ÖĞRENCİLERE 33 YURT

Bu seferberlik, devlet, özel sektör, sivil toplum işbirliği ile toplumsal bir problemi çözme açısından tüm dünyada örnek gösterilen bir başarı haline geldi. Bugün kız çocuklarımızın okullaşma oranında, projelerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımızın büyük çabası ve sivil toplumun katkısıyla büyük bir artış sağlandı. Kız ve erkek çocukları arasında okullaşma oranları açısından ciddi bir fark artık kalmadı. Yaptırdığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettiğimiz 33 kız öğrenci yurduyla da bu sürece katkı sağlamaya devam ettik. ‘Baba Beni Okula Gönder’ kapsamında 300 bin destekçimizle kız çocukları için 50 bin eğitim bursu sağladık. Ancak eğitimdeki ihtiyaçlarımız sonsuz. Bunu devletimizin desteği ile özel sektörün, imkânı olan bireylerin, vakıfların ve sivil toplumun el birliği yapması gerektiğine inanıyorum. Bu düşünceyle biz vakıf olarak eğitim burslarımızı arttırıyor ve özellikle kızlarımızın mühendislik ve hukuk eğitimini kolaylaştırmak için üniversite bursları veriyoruz.”

EN GÜZEL HEDİYE TUBA’DAN

Hanzade Doğan Boyner, konferans salonunun Erzincan’ın bu alanlardaki ihtiyacının giderilmesine de yardımcı olacağına inandıklarını belirterek şöyle devam etti: “Öğrenci merkezinin de bu lisede okuyan genç kardeşlerimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını düşünüyorum. Bu bölgede 10’dan fazla okulumuz, yurtlarımız var. Bölgenin bizim için önemi çok fazla. Size bu binayı armağan etmekten dolayı babam Aydın Doğan çok mutlu. Çünkü onun içinde çok büyük memleket sevgisi var. Bugün ona verilebilecek en değerli hediyeyi Tuba kardeşim söyledi. Tuba’yı dinlerken ‘Ne kadar iyi bir şey yaptık’ dedim.”

VEFA ÖRNEĞİ ESERLER

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, törendeki konuşmasında 2002’den bu yana eğitimde Türkiye’de çok ciddi gelişmeler olduğunu söyledi. Aydın Doğan Vakfı’na teşekkür eden Erdem, şöyle devam etti:

“Hazreti Hadimi; ‘Kişi odur ki koyar dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser’ diyor. Bu dünyaya koyulan eserler vefa örneği. Aydın Doğan bu okulda okumuş, unutmuyor. Çok önemli bir vakıf kurmuş. Birçok yörede yaşadığı yerlerde dikkatle bu eğitim faaliyetlerini yürütüyor. Erzincan Lisesi’nde okuduğu yılların hatırasına, bugünün gençlerine de böyle bir örnek davranışla... İnşallah öğrencilerimiz de gelecekte bu vefa örnekleriyle, ülkelerine güzel hizmetler böyle eserler koyacaklar.”

MODERN MİMARİ

CKMY Mimarlık’ın tasarladığı ve Teos İnşaat firmasının inşa ettiği Aydın Doğan Öğrenci Merkezi ve Konferans Salonu, Aydın Doğan Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlandı. Tiyatro, sinema, konser, gösteri gibi sosyal etkinlikler için kullanılacak konferans salonu sayesinde, öğrencilerin çok yönlü gelişimleri amaçlandı. 350 kişilik kapasiteye sahip salon tamamen doğal malzemelerle kaplı modern bir mimaride inşa edildi. 300 metrekarelik kapalı alanı ve 500 metrekare yarı açık mekanları olan salonun bahçe tarafındaki kapalı alan kantin, sokak tarafında bulunan kapalı alan ise çok amaçlı salon için ayrıldı. Tam açılabilir tasarlanan kantinin bahçe cephesi gerektiğinde ve hava şartlarına göre dışarıyla bütünleşecek.1905 yılında kurulan ve 2010 yılında Anadolu Lisesi statüsüne geçen Erzincan Lisesi, 730 öğrencisiyle eğitime devam ediyor.