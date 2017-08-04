MENÜ
Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

    Hürriyet>Kelebek>Hürriyet Cumartesi>Bu belgeselleri kaçırmayın

    Bu belgeselleri kaçırmayın

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 14:57Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 14:57

    BluTV, geçen yıl yayına başladığında en zayıf tarafı belgesellerdi. Hızla bu açığı kapattı, hemen her hafta da arşivine yeni yapımlar ekliyor. Yalnız ana sayfasında bir güzel gizliyor o yeni yapımları. Usanmayın, arada aynı bölümlerin tekrar karşınıza çıktığını görseniz de vazgeçmeyin, sayfanın en altına kadar sabırla inin, belgeseller bölümünü bulursunuz. Ya da hiç uğraşmayın, buradaki iki belgeselin adını doğrudan arama kısmına yazın.

    Bu belgeselleri kaçırmayın

    ‘El Chapo - Sean Penn: Bungle in the Jungle’. Sean Penn’in Meksikalı uyuşturucu baronuyla ‘Rolling Stone’ dergisi için yaptığı röportajda El Chapo işini överken kantarın topuzunu kaçırınca uyuşturucuyla mücadeleye hizmet etmesi beklenen röportajın tem tersi bir etkisi olup olmadığı çok tartışıldı. Ancak baron yayından hemen sonra yakalandı, Sean Penn de maksadını aştığı için özür diledi vs. İşte o röportaj ve daha fazlası (Bu arada güvenlik güçlerini atlatıp ikisini bir araya getirenin de Netflix dizisi ‘Ingobernable’nin başrolündeki Meksikalı oyuncu Kate El Castillo olduğunu not düşelim).

    Bu belgeselleri kaçırmayın

    ‘Soundbreaking’: İnsanlık tarihi kadar eski olan müzik, işin içine kaydın girmesiyle beraber bir dönüşüm yaşadı. Sekiz bölümlük televizyon dizisi ‘Soundbreaking: Stories From The Cutting Edge Of Recorded Music’, tam da bunu; teknoloji ve yaratıcılığı buluşturan, hayatımıza anlam kazandıran kayıtların tarihini birbirinden ünlü sanatçılar ve müzik endüstrisinin önde gelen isimleriyle yapılan 150’den fazla orijinal röportajla araştırıyor. Olağanüstü bir çalışma kısaca.

    Etiketler: Soundbreaking , belgesel , keyif
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri