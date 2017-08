Bu belgeselleri kaçırmayın

‘El Chapo - Sean Penn: Bungle in the Jungle’. Sean Penn’in Meksikalı uyuşturucu baronuyla ‘Rolling Stone’ dergisi için yaptığı röportajda El Chapo işini överken kantarın topuzunu kaçırınca uyuşturucuyla mücadeleye hizmet etmesi beklenen röportajın tem tersi bir etkisi olup olmadığı çok tartışıldı. Ancak baron yayından hemen sonra yakalandı, Sean Penn de maksadını aştığı için özür diledi vs. İşte o röportaj ve daha fazlası (Bu arada güvenlik güçlerini atlatıp ikisini bir araya getirenin de Netflix dizisi ‘Ingobernable’nin başrolündeki Meksikalı oyuncu Kate El Castillo olduğunu not düşelim).

‘Soundbreaking’: İnsanlık tarihi kadar eski olan müzik, işin içine kaydın girmesiyle beraber bir dönüşüm yaşadı. Sekiz bölümlük televizyon dizisi ‘Soundbreaking: Stories From The Cutting Edge Of Recorded Music’, tam da bunu; teknoloji ve yaratıcılığı buluşturan, hayatımıza anlam kazandıran kayıtların tarihini birbirinden ünlü sanatçılar ve müzik endüstrisinin önde gelen isimleriyle yapılan 150’den fazla orijinal röportajla araştırıyor. Olağanüstü bir çalışma kısaca.