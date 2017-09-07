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    Bu balıklara el süren ağır cezada yargılanacak!

    İHA
    07.09.2017 - 15:16 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 15:42

    Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Koruma Kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde yasal boy sınırı altında avlandığı için el konulan 90 ton istavrit soğuk hava depolarında bekletiliyor. Balıkların bulunduğu kasaların üzerine yazılan "Ürünleri Dışarı Çıkaranlar Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılanacaktır" yazısı ise dikkat çekiyor.

    İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Koruma Kontrol görevlileri Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde yaptığı denetimlerde yasal boy sınırı altında avlanan 90 ton istavrite el koymuştu. El konulan balıklar Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde bulunan soğuk hava depolarında bekletiliyor. Soğuk hava deposunda bekletilen balık kasalarının üzerine şeritler çekilerek “Bu Ürünlere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından el konulmuştur. Kameralarla kontrol edilmektedir. Ürünleri dışarı çıkaranlar Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır” yazılı uyarılar asıldı. Balıkların ne olacağı ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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    Etiketler: Balık , hal , Gürpınar Su Ürünleri Hali , CEZA , MAHKEME
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