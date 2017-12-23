Bu aşk ağlatır!

YILMAZ ERDOĞAN
Film beni ağlattı. Dokunaklı bir hikaye. Bir sevgi ilişkisinin bütün iniş çıkışlarının çok bilinçli düşünülerek anlatıldığı, çok güzel bir film. Uzun ömürlü filmlerden biri bence. Çok güzel olmuş. Adı çok sık geçen “sevgi” diye bir kelime var. Onu tekrar anmak için iyi bir sebep bu film.
SELİN ŞEKERCİ
Başrol oyuncuları mükemmel. İyi ki Buğra ve Özge oynamış. Çok iyiler. İzleyin, hepiniz görün.
SERHAT TEOMAN
Bu çok başka bir film. Herkes izlemeli.
YEŞİM CEREN BOZOĞLU
Filme aşık olduk, bayıldık. Çok ağladık, çok güldük. Yabancı filmler de dahil olmak üzere son yıllarda seyrettiğim en acayip aşk filmiydi. Oyunculuklar, reji, mekanlar, kostümler anlatılır gibi değil. Seyretsinler ama baştan uyarıyorum, çok gülecekler ama film çok ağlattığı için mendillerini almadan filme girmesinler.
BELÇİM BİLGİN
Çok beğendim filmi. İçinde her şey var. Bence bu filmden herkes aşkla ilgili ilham alacak. Sevgililer aşka daha çok sarılacak. Olmayanlar da derin bir aşk arayışına girecek. “Aşık olmak istiyorum” diyecekleri bir film. Yolu açık olsun.
EZGİ MOLA
Filmi çok sevdim. Bir de bence Buğra ve Özge o kadar yakışıyorlar ki birbirlerine... Çok iyi dostlar ama çok da uyumlu görünüyorlar. Yönetmen Andaç çok başarılıydı. Herkesin eline sağlık. Kostümüyle, mekanlarıyla oyunculuklarıyla, her şeyiyle çok güzeldi.
BERRAK TÜZÜNATAÇ
Buğra ve Özge’yi izlemek çok keyifli. Bize birçok şeyi yaşatan bir filmdi. Hem gülündü hem ağlandı. Çok tatlı bir sinerjileri var zaten. Umarım filmin şansı da bol olur.
ÇAĞLAR ÇORUMLU
Buğra’yı tanıdığım için mutluyum ama bu filmde bir kere daha kalemini görmüş oldum. Senaryoyu müthiş yazmış. Oyuncular da, yönetmen de çok iyi bir iş çıkarmış. BKM’nin yelpazesine bir film daha girdi. Çok duygusal. Ağlatır.
LEYLA FERAY
Çok beğendim. Çok acıklı. Ağladım. Çok güzel bir film olmuş. Bütün oyuncuların eline sağlık.
EDA ECE
Filmi gerçekten çok beğendim. Harika olmuş. Hem Buğra’yı hem Özge’yi hem de yönetmen Andaç Hanım’ı tebrik ederim. Seyirci bayılacaktır bu filme diye düşünüyorum. Herkesin izlemesi lazım. Hem mutlu oldum hem üzüldüm. Pek çok duyguyu bir arada yaşadım. Herkesin ellerine sağlık. İnşallah bol gişeli olur.
AHU TÜRKPENÇE
Filmi gerçekten çok beğendim. Hep böyle eğlenceli, keyifli ve samimi işler çekelim inşallah. Aynı zamanda filmde rol alan kardeşim Gözde ile de gurur duydum.
DOLUNAY SOYSERT
Yeni yıla girerken içim aşkla ve umutla doldu. Seyircilere de aynı hissi vereceğine inanıyorum. Çok güzel dostlarım çalıştı bu filmde. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Herkese de tavsiye ediyorum.
CANER CİNDORUK
Güldürünün ve hüznün iç içe geçtiği, etkileyici bir film olmuş. Herkesin eline, emeğine sağlık. Umarım çok iyi gişe yapar ve çok seyirciye ulaşır. Çünkü hak ediyor.
HÜLYA AVŞAR
Uzun zamandan beri bir aşk filmi yoktu, çok iyi olmuş. Tek söyleyeceğim şey, gerçekten insanın aşık olası geliyor filmi izledikten sonra. Benden herhangi bir haber duyarsanız bundan sonra, bu filmin yüzünden! Yolu açık olsun.
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