Bu araçla 3 bin kilometre yol katedecekler

DÜNYANIN en prestijli güneş enerjili araç yarışı olan ‘World Solar Challenge’ bu yıl 8-15 Ekim tarihlerinde 6 ülkeden 11 takımın katılımıyla gerçekleşiyor. 30 yıldır gerçekleştirilen ve son 4 yıldır Japon lastik devi Bridgestone’nin desteklidiği uluslararası yarışlarda, 2. ve 3. sınıf mühendislik öğrencilerinin geliştirdiği ve sadece güneş enerjisi ile çalışan araçlar mücadele ediyor. Bu yılki yarışlara Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Kanada, Türkiye ve Tayvan’dan 11 takım katılıyor.

TEK TÜRK TAKIMI

Yarışlara Türkiye’den tek katılacak takım İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Araçları Ekibi, Brisa desteği ile mücadele edecek. İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümü öğrencileri tarafından 2004 yılında kurulan İTÜ Güneş Arabası Ekibi (İTÜ-GAE), kurulduğu yıldan itibaren 7 güneş enerjili araç tasarladı ve üretti.

Türkiye’de düzenlenen TÜBİTAK Formula-G Güneş Arabaları Yarışlarında 6’sı birincilik olmak üzere 19 ödül alan İTÜ-GAE, WSC’de 2009 yılında “en iyi yeni katılımcı” ödülünü alırken, 2016 yılında gerçekleştirilen European Solar Challenge yarışlarında en hızlı tur rekorunu kırdı. 18 Eylül’de Avustralya’ya giden ekip, 8 Ekim’deki yarışlara dek, saatte 140 km hıza ulaşabilen aracını test ederek yarışa hazır hale getirecek ve 3.000 km’lik bu parkurda Türkiye’yi temsil edecek.

KUZEYDEN GÜNEYE

Yarışlar, Avustralya kıtasında 3.000 kilometreyi kapsayacak ve 8-15 Ekim 2017 tarihlerinde, ‘Challenger’, Gezi ve Macera sınıflarında gerçekleştirilecek. Avustralya’nın en kuzey noktası olan Darwin’den başlayan yarışta takımlar, 3021 km’yi aşarak Adelaide’e ilk varan olmak için mücadele edecek. 3 kategoride yapılacak yarışlarda takımlar; hız için tasarlanmış araçlarla ‘Challenger’, enerji verimliliği ve pratikliğini test etmek için tasarlanmış araçlarla “Gezi” ve önceki müsabakalar için geliştirilmiş araçların yarış-dışı parkuru deneyimlemeleri için oluşturulan “Macera” Sınıflarında mücadele edecek.

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