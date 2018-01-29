Bu aparatla daha 'akıllı' olmak mümkün

Kafa bandının zekayı arttırmak için kullanılması fikri, bir bilimkurgu senaryosu gibi görünebilir ama bilim insanları gerçekten de bu tip bir cihaz keşfettiler. Üstelik bu cihazın öğrenmeyi %40 oranında arttırdığı iddia ediliyor.

Aparat beynin prefrontal kortexine uygulanıyor. Beynin bu bölgesi birçok yönetimsel işleyişi kontrol ediyor. Karar alma, idrak kontrolü ve içeriksel hafızaya erişim bu bölümde gerçekleşiyor. Aparatta beynin bu kısmı ile diğer kısımları arasındaki bağlantıda değişikliğe yol açıyor. Sonuç olarak öğrenmenin artırılmasına yardımcı oluyor.

Tasarımcılar, 5 ila 10 yıl içerisinde cihazı herkesin kullanacağını belirtiyor

Daha önceki çalışmaların aksine bu çalışmada, beynin bölgeleri arasındaki bağlantının düzenlenmesinin, öğrenme hızını arttırdığı tespit edildi. Dr. Praveen Pilly; “Bu deneyde prefrontal cortex’i, yayılım göstermeyen uyarıcı tutturaçlar ile hedefledik. Bu bölge, karar verme, idraki kontrol ve yaşanan olayları hatırlama gibi bir çok yönetici işlevi kontrol eder. Beynin hemen hemen diğer tüm kortikal bölgeleriyle bağlantılı olan bu bölgenin uyarılması, geniş çaplı etkilere neden oluyor. Üstelik bir çok davranış geliştirme çalışmalarının ve transkranyal uyarı ile ilgili çalışmaların hedef alındığı bir bölgedir.” açıklamalarında bulundu.

Bilim insanları, aparatı ilk kez maymunlar üzerinde denedi. Maymunlar görsel uyarıcı ile bir ödülün bulunduğu lokasyon arasındaki çağrışımı öğrenmekle görevlendirildi. Başlangıçta ödülün bulunduğu lokasyonu bulmaları 15 saniye sürdü. Ancak aparatın kafalarına takılmasından sonra maymunlar ödülün yerini 2 saniyede buldu… Öğrenmeyi artıran bu teknoloji olmadan, maymunlar, 22 denemede ödülü bulurken, kafa bandı takılıyken 12 denemede bulabildiler. Bu da öğrenmenin yüzde 40 arttığı sonucunu ortaya çıkardı

Aparatı tasarlayıp araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları şimdi Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin onayını bekliyor… Yetkili kurumlardan onay bekleyen aparatın 5 ila 10 yıl içinde yaygın olarak kullanılması bekleniyor.

Kaynak: CNN Türk



