Bu Almanya’nın işi değil muhatabımız AB

Zeybekci, “Gümrük Birliğinin güncellenmesiyle ilgili Almanya’dan ekonomi bakanının konuşuyor olması aslında biraz yersiz. Bizim bu konudaki muhatabımız AB. Gümrük Birliği güncellenmeden bu haliyle sürdürülebilir değil. Dolayısıyla her iki taraf da çok büyük bir mutabakatla ve çok önemli bir teknik çalışma sonucunda Gümrük Birliğinin güncellenmesinin içeriğini ve kapsamının genişletilmesini çok net bir şekilde çalıştık. Ve gördük ki bu her iki tarafın da menfaatine. Gümrük Birliğinin güncelenmesine ilk başlangıçtaki matematik değerler bakımından baktığımız zaman AB’nin daha çok menfaatine. Ama biz de önemli ölçüde faydalarla çıkacağımıza inanıyoruz” dedi.