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Bu Almanya’nın işi değil muhatabımız AB

Turan YILMAZ/ANKARA
26 Temmuz 2017 - 23:20Son Güncelleme : 26 Temmuz 2017 - 23:20

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Almanya’nın Türkiye’ye yönelik Gümrük Birliği çıkışına, “Bu hem bahçeden erik çalıp hem de bağırmak gibi bir şey” tepkisini gösterdi. “Bu Almanya’nın işi değil, bizim muhatabımız AB” diyen Zeybekci, Gümrük Birliği güncellemesinin başlangıçtaki matematik değerlenler açısından bakıldığında AB’nin daha çok menfaatine olduğunu savundu.  Zeybekci, Meclis’te sohbet ettiği bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Zeybekci, “Gümrük Birliğinin güncellenmesiyle ilgili Almanya’dan ekonomi bakanının konuşuyor olması aslında biraz yersiz. Bizim bu konudaki muhatabımız AB. Gümrük Birliği güncellenmeden bu haliyle sürdürülebilir değil. Dolayısıyla her iki taraf da çok büyük bir mutabakatla ve çok önemli bir teknik çalışma sonucunda Gümrük Birliğinin güncellenmesinin içeriğini ve kapsamının genişletilmesini çok net bir şekilde çalıştık. Ve gördük ki bu her iki tarafın da menfaatine. Gümrük Birliğinin güncelenmesine ilk başlangıçtaki matematik değerler bakımından baktığımız zaman AB’nin daha çok menfaatine. Ama biz de önemli ölçüde faydalarla çıkacağımıza inanıyoruz” dedi.

 

Etiketler: Nihat Zeybekci , AB , gazetehaberleri
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