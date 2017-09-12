Bu akşam yepyeni bir Apple Watch da geliyor!

Apple'ın 12 Eylül tarihinde, yani yarın gerçekleştireceği lansmanda yeni iPhone'lar karşımıza çıkacak. Apple'ın iPhone'un 10'uncu yılına özel olarak hazırladığı iPhone 8'in tanıtılacağı lansmanda, ayrıca iPhone 7s ve iPhone 7s Plus modellerini de göreceğiz. Ancak bunun yanında başka sürprizler de olacak.

Bir süredir Apple Watch'un yeni modellerinin de Apple lansmanında tanıtılacağı söyleniyor. Buna ilişkin gelen yeni bilgiler ise, Series 3 modellerinin renk seçeneklerine ilişkin. Apple Watch Series 3 modelleri arasında, altın rengi ve seramik gri seçenekleri olacak. Özellikle altın renkli seçenek bir hayli popüler olacak gibi görünüyor.

Apple Watch Series 3 ile ilgili bilinen diğer bir bilgi ise, yeni saatlerde hücresel veri desteği bulunacağı. Böylece saat, iPhone'dan bağımsız olarak kullanılabilecek. Apple, bunun için kullanıcılara iki farklı seçenek sunacak. Bunlardan birinde hücresel veri desteği yer alacakken, bir diğeri tıpkı selefi gibi telefonla senkronize çalışacak.

Artık soluklarımızı tuttuk Apple Park'ta düzenlenecek olan lansmanı bekliyoruz. Bakalım Apple, iPhone'larının yanında Apple Watch Series 3 modellerini ve daha fazlasını tanıtacak mı...