Bu Akşam Lodos Var Ankara’da

Sahaya çıkan tüm yerli oyuncularının milli olduğu, yabancı oyuncularının hepsinin isminin dünyaca bilindiği Galatasaray….Tarihinde UEFA kupası olan, süper kupa olan yegane takımımız Galatasaray… Her türlü yaşı ilerleyen ünlü futbolcuya ikinci baharını yaşatabilen Galatasaray…, Türkiye Süper Ligi’nde dengi yok gibi görünen, Şampiyonlar Ligi’ne niye kalmadığı anlaşılamayan Galatasaray….

H.Deniz Çekin yazıyor

İlk onbirinden üç futbolcu say deseniz kimsenin bilmediği Ankaraspor…. Mütevazi ama başarılı kimliğini futbolculuktan teknik direktörlüğe taşıyabilmiş Aykut KOCAMAN’ın kişisel başarısı olarak görülen Ankaraspor… Her şeye rağmen 12. haftaya averajla üçüncü olarak giren Ankaraspor… Belediye’den destekli yaşayabildiği için yerel seçimler yaklaştıkça ekran malzemesi olarak kullanılan Ankaraspor…

Lodosu bol olan bir akşam Ankara’da karşı karşıya geldiler. Lodosu hafife almayalım, Karaköy-Kadıköy iskelesini batıramasa da Kadıköy’ü oldukça sallamıştı birkaç saat önce.

Koca ilk yarı iki pozisyonla geçildi. 4. dakikada ev sahibi takım adına gelişen atakta De Nigris’in şutunu Servet çizgiden çıkardı. 32. dakikada geçen haftanın spor-magazin kurbanı Arda’nın sağdan ortasında Kewell’ın kafa şutu direkten döndü. Maçı seyretmeye gelen Cumhurbaşkanı da Melih GÖKÇEK’in torunuyla oynadı.

Gelen 45 dakika gideni arattı. 60. dakikada Kewell’in şutu, 84. dakikada Ediz’in kafa şutu’nun az farkla dışarı çıkması. 87’de Ümit KARAN’ın çaprazdan şutunun kaleciden dönmesi. 88’de sonradan oyuna giren Konate’nin aşırttığı topun kaleyi bulmaması. Sıfıra sıfır elde var yine aynısı.

Hem Fenerbahçe’yi hem de Galatasaray’ı aynı gün Ankara’da seyredebilmek her Ankaralı’ya nasip olmaz. Sabah yataktan kalktığımda bu heyecanı yaşıyordum. Akşam eve dönerken hissettiğim tek şey ise kocaman bir hayal kırıklığı oldu. Şehrimde “gol” diye bağıran tek bir futbolsever yoktu bugün.

Parayla Saadet Olmuyor

Gazetemizde yayınlanan bir habere göre Türkiye Süper Ligi’nde mücadele eden 18 takımın 496 futbolcusuyla toplam piyasa değeri yaklaşık 728 milyon Euro. Ligimiz Avrupa’nın en yüksek piyasa değerine sahip 6. ligi. Galatasaray, 116 milyon 700 bin Euro “en değerli” takımımız. Sarı kırmızılıları 106 milyon 500 bin Euro ile Fenerbahçe izliyor.

Kaderin garip tesadüfü müdür bilinmez, bu iki “en değerli” takımımız, kendileriyle mukayese edildiğinde oldukça mütevazi bütçelere sahip iki Ankara takımını yenemediler bugün. Yenmeyi bırakın gol bile atamadılar.

Sanırım futbolun güzel yanlarından biri de bu, sadece parayla başarılı olamıyorsunuz. “Parayı veren düdüğü çalmaz” ya da “çaldırmaz”sa bu sezon çok eğlenceli olacağa benzer.