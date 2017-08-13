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    Bu akşam Balat! O an...

    DHA
    13 Ağustos 2017 - 20:52Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 20:53

    FATİH Balat Sahili’nde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 30 yaşındaki Ersin Kayalı, deniz polisi dalgıçları tarafından sudan çıkarılarak kurtarıldı.

    Olay saat 19.00 sıralarında Balat Fener Sahili’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, serinlemek için denize giren Ersin Kayalı, bir süre yüzdükten sonra suda batarak gözden kayboldu. Kayalı’nın battığını gören sahildekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Bu akşam Balat O an...

    Denizde arama yapan deniz polisine bağlı dalgıçlar, yaklaşık 20 dakikalık bir aramanın ardından Ersin Kayalı’ya ulaştı. Dalgıçlar tarafından battığı sudan çıkarılan Ersin Kayalı hemen ambulansa alındı.

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Ambulansta sağlık ekiplerince kalp masajı uygulanan Kayalı, Balat’ta bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Ersin Kayalı’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi

    Görgü tanıklarından Hakan Yeter, "Arkadaş orada tek başına otuyordu. Biz buradan takip ettik biraz sarhoştu galiba, yüzmeyi biliyordu. 10 dakika kadar yüzdü daha sonra kayboldu. Biz de yetkililere haber verdik" dedi.

    Sahilde piknik yapanlardan bazılarının kurtarma çalışmalarını izlerken bazılarının ise piknik yapmayı sürdürdükleri görüldü.

    Etiketler: balat , fatih , Ersin Kayalı
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