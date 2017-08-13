Bu akşam Balat! O an...

Olay saat 19.00 sıralarında Balat Fener Sahili’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, serinlemek için denize giren Ersin Kayalı, bir süre yüzdükten sonra suda batarak gözden kayboldu. Kayalı’nın battığını gören sahildekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Denizde arama yapan deniz polisine bağlı dalgıçlar, yaklaşık 20 dakikalık bir aramanın ardından Ersin Kayalı’ya ulaştı. Dalgıçlar tarafından battığı sudan çıkarılan Ersin Kayalı hemen ambulansa alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ambulansta sağlık ekiplerince kalp masajı uygulanan Kayalı, Balat’ta bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Ersin Kayalı’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi



Görgü tanıklarından Hakan Yeter, "Arkadaş orada tek başına otuyordu. Biz buradan takip ettik biraz sarhoştu galiba, yüzmeyi biliyordu. 10 dakika kadar yüzdü daha sonra kayboldu. Biz de yetkililere haber verdik" dedi.



Sahilde piknik yapanlardan bazılarının kurtarma çalışmalarını izlerken bazılarının ise piknik yapmayı sürdürdükleri görüldü.