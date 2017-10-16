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    Bu akıllı saatin şarjı hiç bitmeyecek! Bakın enerjisini nereden alıyor?

    chip.com.tr
    16.10.2017 - 08:13 | Son Güncelleme:

    Güneş enerjili akıllı saat Lunar Kickstarter projesine başladı. Peki henüz proje aşamasında olan bu saat nasıl olacak, nasıl çalışacak?

    Akıllı saatlerin pil ömrünün "kötü" olarak tanımlanmasına itiraz edecek birilerini bulmak zor olabilir. Günümüzdeki pek çok akıllı saat yaklaşık olarak bir günü tek şarj ile geçirebiliyor olsa da, klasik saatlerin ulaşabildikleri aylar ve hatta yılların yanına bile yaklaşamıyorlar.

    Peki akıllı saatinizi asla şarj etmeniz gerekmeseydi? Yeni bir Kickstarter projesi olan Lunar'ın verdiği söz tam olarak bu olmakta: Dünya'nın ilk Güneş enerjili akıllı saati. Güneş enerjili bilek saatleri tam olarak yeni bir konsept değil. Casio ve Citizen bu konuda tanınan iki firma. Ayrıca Lunar'ın batarya problemini çözmeye çalışan ilk hibrit akıllı saat olmadığını da belirtmek lazım. Sequent adlı bir firma da Kickstarter üzerinde bu yılın daha erken dönemlerinde kinetik şarj ile şansını denemişti.

    Ancak Lunar, güneş teknolojisini bir akıllı saate – en azından bir hibrit akıllı saate – uygulayan ilk örnek gibi gözüküyor. Firmanın söylediğine göre saat hem iç hem de dış alan ışığından şarj olabiliyor ve günde sadece bir saatlik bir süre ışığa maruz kalması çalışması için yeterli. Tabi ki firma klasik bir şarj cihazını da yedek olarak sunuyor.

    Saatin kendisi söz konusu olduğunda ise güneş enerjisi hariç oldukça standart bir hibrit akıllı saat olduğunu görüyoruz. Temel aktiviteleri ve uyku takibini yapabiliyor, renkli LED aracılığı ile sınırlı bildirim desteği sunuyor ve bağlantılı akıllı saat uygulaması aracılığıyla zaman dilimlerini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Ayrıca, güneş enerjisinin çalışması için gereken düşük enerji tüketimi zorunluluğunu karşılamak için Lunar'da bir ekran bulunmuyor. Bunun yerine, saat işaretlerinin olması gereken yerde çember şeklinde LED ışıklar yer alıyor.

    Tasarım olarak Lunar'ın iyi gözüktüğü söylenebilir. Temel olarak basit siyah bir saat yüzü, bazı dekoratif çemberler ile sarılmış. Kasa 41mm ölçüsüne sahip ve paslanmaz çelikten yapılmış durumda. En büyük problem ise, merkezin hafif yan kısmında bulunan ve yaklaşık olarak saat 4 civarını kapayan büyük "Lunar" logosu.

    Lunar'ın ilk defa ürün satacak bir firma olmasından dolayı akıllarda bazı soru işaretlerinin oluşması muhtemel. Ancak firma, geliştirme sürecinde oldukça ileride gözüküyor ve ilk ürünlerini 2017 Aralık tarihinde gönderebileceğini söylüyor. Bunun da oldukça iyi bir işaret olduğu rahatlıkla söylenebilir. Lunar, Kickstarter'da 138 dolarlık erken destek fiyatı ile sunuluyor.

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