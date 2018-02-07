Bu akıllı saatin bataryası 45 gün bitmiyor!

Amazfit Bip isimli saat kullanıcılara 45 gün batarya süresi sunuyor. Saatin optik kalp ritmi sensörü, 1.25 inç dokunmatik ekran, IP-68 sertifikası, konum takibi için GPS, 3 yönlü ivme ölçer, Android ve iOS cihazlar için bildirim desteği gibi özellikleri bulunuyor. Şirketin ürün hakkında yaptığı açıklamada tek şarj ile 30 gün dayandığını ve en az sayıda bildirim seçeneğini seçerseniz ise bu sürenin 45 güne çıktığını söyledi. ABD'de satışa başlanılan saatin fiyatı ise 99 dolar olarak belirlendi.

Amazfit Bip'in tasarımı ise Apple Watch ve Pebble Time modellerinin tasarımlarının birleştirilmesinden oluşuyor. Şuan sadece siyah renk seçeneği ile satışa sunulan ürünün, Mart ayının sonunda kırmızı yeşil ve beyaz renk seçenekleri de olacak.