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    Bu afişler yasaklandı

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 16:38 | Son Güncelleme:

    İngiltere'nin başkenti Londra’da metro istasyonları ve otobüslerde Filistinlilerin acılarını gösteren üç afiş yasaklandı.

    Afişler, 1917’de İngiltere’nin Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulmasına onay veren Balfour Deklarasyonu’na da atıf yapıyordu. Afişlerde, deklarasyondaki “Filistin’de Yahudi olmayan toplulukların medeni ve dini haklarına zarar verecek hiçbir şey yapılmayacak” ifadesi yer alıyor. Bu ifadenin üstünde ise 1917’den önce kendi evlerinde yaşayan Filistinlilerin, sonrasında mülteci durumuna düşmüş olduğunu gösteren fotoğraflar görülüyor.

    Bu afişler yasaklandı

    FİLİSTİNLİ ELÇİ: TARİH SANSÜRLENİYOR

    Yerel bir yönetim organı olan Londra Ulaşım Departmanı, afişlerin ‘siyaseten tartışmalı’ olduğu için asılmadığını belirtti. Filistin’in İngiltere Büyükelçisi Manuel Hassassian, Londra Ulaşım Departmanı'nı suçladı. Hassassian, “Filistin tarihi sansürlü bir tarih. İngiliz hükümetinin diğer halka bir ülke verirken, Filistinlilerin haklarını garantiye alacakları sözünü tutmaması 100 yıldır gizleniyor. Londra Ulaşım Departmanı'nın kararı şaşırtıcı değil. En kötü ihtimal, Filistinlilerin öyküsünün duyulmaması için kurumsal güçler ve aktif lobi gruplarıyla işbirliği içinde olmaları olur. Belki İngiltere’de güneşin altındaki her konu hakkında ifade özgürlüğü vardır ama Filistin konusunda yok” ifadelerini kullandı.

    Bu afişler yasaklandı

    TAKSİLERE ASILACAK

    Afişlerin, 1917'deki Balfour Deklarasyonu'nun 2 Kasım’daki yıldönümü öncesi konulması planlanıyordu. Afişler, reklam düzenlemeleri daha esnek olan taksilere yerleştirilecek. Yetkililer, Londra’nın Müslüman Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın söz konusu karara dahil olmadığını açıkladı.

    Bu afişler yasaklandı

     

    Etiketler: afiş , israil , yahudi devleti , metro , otobüs , taksi
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